Trotz Nasenbruchs: Thill reist vorzeitig ins Hansa-Trainingslager nach

Zweitligist Hansa Rostock hatte das Trainingslager in der Türkei ohne Sebastien Thill (29) beginnen müssen. Nun kehrt er trotz seiner Gesichtsverletzung schneller zurück als erwartet.

Das neue Jahr hatte für Sebastien Thill mäßig begonnen. Der Mittelfeldspieler von Zweitligist Hansa Rostock hat sich im Training am Dienstag in einem Zweikampf verletzt. Die Rostocker teilten einen Tag später daraufhin mit, dass der 29-jährige "aufgrund einer Gesichtsverletzung vorerst nicht die Reise mit der Mannschaft in das Trainingslager in Belek (Türkei) antreten können" werde. Bis zu dessen Ende am 15. Januar könnte er - im Gegensatz zu Pascal Breier - aber noch nachrücken.

Der Grund dafür: Thill hat sich laut der Vereinsmitteilung "einen Bruch der Nase zugezogen". Der 30-fache luxemburgische Nationalspieler (zehn Tore) wurde anschließend erfolgreich operiert.

Spezial-Schutzmaske ab kommender Woche

Zum Start der kommenden Woche solle bei Thill ein Scan durchgeführt und anschließend "eine entsprechende persönliche Spezial-Schutzmaske" angefertigt werden, hieß es zunächst. Am Freitag lautete die freudige Botschaft der Kogge aber: "Da die Entfernung der Tamponagen sowie der Gesichtsmasken-Scan einen Tag vorgezogen werden konnten, hat sich der 29-Jährige bereits heute auf den Weg ins türkische Belek gemacht."

Glück im Unglück also für Thill. Dieser wechselte im Sommer von Sheriff Tiraspol zu Hansa Rostock und spielte bislang zehnmal in der 2. Liga für die Kogge, die auf Platz neun steht - fünf Zähler vor Schlusslicht SV Sandhausen. Am 28. Januar geht es für Rostock beim 1. FC Heidenheim (13 Uhr, LIVE! bei kicker) weiter.