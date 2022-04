Trotz Nasenbeinbruch: Ito-Einsatz in Berlin wahrscheinlich

Beim 0:0 in Mainz prallt Hiroki Ito mit Konstantinos Mavropanos zusammen und bleibt aus der Nase blutend liegen. Alles deutet auf einen Nasenbeinbruch hin. Doch der Japaner spielt weiter und soll auch in Berlin einsatzbereit sein.

In der 27. Minute geschieht das Unglück. Beim Versuch, einen langen Ball der Mainzer zu klären, rammt Mavropanos seinem Kollegen aus der Innenverteidigung die Stirn auf die Nase. Blut fließt, Ito wird behandelt, jedoch nicht ausgewechselt. Der Japaner bleibt ärztlich erstversorgt auf dem Platz und zusammen mit dem Griechen sowie Waldemar Anton auf der Sechserposition vor der Viererabwehrkette unüberwindbar. "Dinos, Hiro, Flo Müller - alle Jungs hinten haben einen super Job gemacht", so VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic. "Wir vorne haben unseren Job nicht so gut gemacht und müssen schauen, es gegen Berlin besser zu machen."

Mit Ito auf dem Rasen, für den es angesichts der Osterfeiertage bisher keine genaue Diagnose über die Schwere der Verletzung gegeben hat. Von einem Nasenbeinbruch ist auszugehen. Allerdings scheint dieser nicht so komplex zu sein, als dass er operativ behoben werden müsste. Ito, so der Stand am heutigen Ostermontag, wird für die Partie am kommenden Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Hertha BSC wahrscheinlich zur Verfügung stehen. Sollte eine OP vielleicht doch nötig sein, könnte diese auch später, womöglich auch erst nach dem Ende der Saison erfolgen und der 22-Jährige bis dahin mit einem Gesichtsschutz auflaufen.

Entwarnung bei Mangala - Matarazzo findet VfB-Auftritt "ordentlich"

Auch bei Orel Mangala stehen die Zeichen auf Entwarnung. Der Mittefeldspieler musste während der Partie gleich mehrfach am Knöchel behandelt werden. Doch auch hier ergaben die bisherigen Untersuchungen keine schwerere Blessur. "Er ist umgeknickt", so Pellegrino Matarazzo. "Aber es scheint alles stabil zu sein."

kicker Wochenendrückblick vom 17.4.2022 Dortmund feiert Gala gegen Wolfsburg, Schalke festigt Rang 1 in Liga 2, Wolfsburgs Frauen stürmen ins DFB-Pokalfinale kicker Wochenendrückblick vom 10.4.2022 10.04.2022 kicker Wochenendrückblick vom 3.4.2022 03.04.2022 kicker Wochenendrückblick vom 28.3.2022 28.03.2022 kicker Wochenendrückblick vom 21.3.2022 21.03.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Stuttgarts Cheftrainer war mit dem Auftreten seines Teams zufrieden. Weitgehend zumindest. "Wir nehmen den Punkt mit, mehr war nicht drin. Es war ordentlich, vor allem defensiv", meint der 44-Jährige. Mit Blick auf das direkte Kellerduell mit den Berlinern, die sich dank eines 1:0-Erfolgs beim FC Augsburg an den Stuttgartern vorbei auf den 15. Tabellenplatz vorgeschoben haben, sei nicht viel passiert. "Wir haben alles in der eigenen Hand."

Hier geht es zum kicker-Tabellenrechner