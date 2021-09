Trotz MVP-Neuzugang in Berlin: Fängt Bayern diesmal Alba ab?

Die neue BBL-Saison startet am Donnerstag mit dem Eröffnungsspiel in Berlin. Meister Alba empfängt zum Auftakt Bonn. Neu im 18er-Feld ist nach 36 Jahren Abstinenz Heidelberg. Wer hat die besten Chancen auf den Titel? Wer kann für eine Überraschung sorgen?

Nach zwei Meisterschaften in Serie ist Alba Berlin natürlich erneut ein Kandidat auf den Titel in der BBL. Doch am Ostbahnhof gab es gravierende Veränderungen - auf und neben dem Court. Die Hauptstädter mussten die pausierende Trainer-Legende Aito (74) ersetzen, sein bisheriger Assistent Israel Gonzalez wurde befördert, er kennt die Albatrosse wie seine Westentasche.

Und dennoch: Der 46-Jährige muss ein personell umgebautes Team formen. Kapitän Niels Giffey zog ebenso weiter wie "Floor General" Peyton Siva, auch der erfahrene Jayson Granger ist weg. Um Dauerbrenner Luke Sikma soll eine neue Hierarchie geformt werden, in der Liga-MVP Jaleen Smith (kam aus Ludwigsburg) oben anzusiedeln ist. Maodo Lo, Johannes Thiemann und Louis Olinde sollen noch mehr Verantwortung übernehmen - und vielleicht spielt sich ja wieder ein Alba-Talent wie der in die NBA zu Bruder Moritz weitergezogene Franz Wagner (beide Orlando Magic) in den Vordergrund.

Bei all den Veränderungen dürfte die Basis in Berlin stark genug sein, um wieder bis ins Finale vorzustoßen - doch reicht es, um einen weiteren Angriff von Bayern München abzuwehren, das mit etwa dem zweieinhalbfachen Etat aufwarten kann?

Bayern mit Obst und neuen Euroleague-Veteranen

Nach zwei Jahren ohne Meistertitel wird es an der Isar neben einem Bestätigen der Euroleague-Leistung aus der Vorsaison schon auch mit aller Macht wieder um BBL-Ehren gehen. Kurz vor Fertigstellung des "SAP Garden" wurden Weichen gestellt (der Vertrag mit Trainer Andrea Trinchieri läuft nun bis 2023) und der Kader nach den Abgängen der Leistungsträger Wade Baldwin und Jalen Reynolds verbreitert. Nationalspieler Andreas Obst (25, kam aus Ulm) soll eine Schlüsselrolle im Backcourt einnehmen und "für mehr Pace sorgen", wie es sich sein Coach wünscht. Zugleich soll die Bereitschaft, Spiele zu gewinnen, mit den hinzugeholten Euroleague-Veteranen Othello Hunter, Deshaun Thomas, Darrun Hilliard und dem Ex-Bamberger Augustine Rubit hochgehalten werden - "ganz egal unter welchen Begleitumständen", wie es Manager Marko Pesic verdeutlicht.

Die Rückschläge wie in der vergangenen Euroleague-Hauptrunde, in den Play-offs und natürlich in der gegen Alba verlorenen Finalserie sollen weniger werden bei den ambitionierten Bayern. Gelingt Trinchieri die Belastungssteuerung, wird ihnen der Titel in der BBL in dieser Saison schwer zu nehmen sein.

Wer kann den Großen in die Suppe spucken?

Eine Finalserie zwischen Alba und den Bayern dürfte die wenigsten Experten überraschen. Gleichwohl gibt es durchaus ambitionierte Projekte in der BBL. Die Ludwigsburger Riesen werden nach dem Smith-Abgang nach Berlin weiter und vielleicht mehr denn je auf Defense und Dreierregen setzen (30,7 pro Spiel vergangene Saison), wie weit das in den Play-offs führt, muss sich zeigen.

Durchaus tief in den Play-offs ist mit den EWE Baskets Oldenburg zu rechnen, die ihr Spiel schneller und spektakulärer machen wollen, hierfür unter anderem Bennet Hundt (Bamberg) für den Ballvortrag und Liga-Topscorer Michal Michalak (MBC) holten. Allerdings: Mit Rasid Mahalbasic ging einer der dominantesten Center der Liga, mit Philipp Schwerthelm hörte ein Eckpfeiler auf.

Mit medi Bayreuth und Brose Bamberg haben auch zwei fränkische Traditionsklubs etwas vor. Die offensivstarken Bayreuther angelten sich mit Cameron Wells und Marcus Thornton erfahrene und vorzügliche Guards, die Raoul Korners Angriffsideen auf dem Court umsetzen und das Team erstmals seit 2017/18 in die Play-offs führen sollen. Gar ins Halbfinale will der Lokalrivale Bamberg. Die Domstädter haben sich durch das Verpassen der Champions League ungewollt "Luft im Spielplan" verschafft, um es schmeichelhaft auszudrücken.

Bonn neu aufgestellt - Gelingt Heidelberg der Klassenerhalt?

Mit Spannung bleibt abzuwarten, wie stark nach guten Spielzeiten ratiopharm Ulm ohne Andreas Obst und die Überraschungsmannschaft Hakro Merlins Crailsheim ohne ihren Erfolgscoach Tuomas Iisalo sind, der nun bei den bis auf Center Leon Kratzer komplett neu aufgestellten Telekom Baskets Bonn das Zepter führt und die Rheinländer zurück in die Play-offs führen soll.

Für die anderen Bundesligisten wird es vor allem darum gehen, sich in der BBL zu halten. Insbesondere gilt dies für den neunmaligen deutschen Meister MLP Academics Heidelberg, für den trotz neuer Halle ein Ligaerhalt ein echter Meilenstein wäre.