Trotz Moukoko und Tigges nur ein Zähler: "Schwierig, in Worte zu fassen"

Gespickt mit Profis aus der ersten Mannschaft war die Zweitvertretung der Dortmunder gegen Osnabrück lange auf der Siegerstraße, musste sich am Ende aber mit einem Zähler begnügen.

Steffen Tigges (li.) und Yousouffa Moukoko (beide in Gelb) trafen gegen Osnabrück, für einen Dreier reichte es jedoch nicht. imago images/kolbert-press

"Ich war heute genug motiviert", sagte Steffen Tigges bei "MagentaSport" nach dem 2:2 gegen Osnabrück, bei dem Doppelpacker Ba-Muaka Simakala den BVB erst spät um den Dreier brachte.

Für den gebürtigen Osnabrücker Tigges war es eine besondere Begegnung, der 23-Jährige hatte seit 2011 die Jugendmannschaften der Lila-Weißen durchlaufen, ehe er 2019 nach Dortmund wechselte. Ausgerechnet gegen seinen Jugendklub traf Tigges, der in der laufenden Spielzeit auch schon zweimal Champions-League spielte, dann natürlich auch zum zwischenzeitlichen 1:0.

Hoher Besuch auf der Tribüne: "Die können sich notfalls auch die Highlights anschauen"

Und das alles vor den Augen von Edin Terzic, Sebastian Kehl, Lars Ricken und dem Cheftrainer der ersten Mannschaft, Marco Rose. "Das ist kein Extra-Schub. Es ist egal, wer zuschaut, die können sich sonst auch danach notfalls die Highlights anschauen", zeigte sich Tigges ob der prominent besetzten Tribüne im Stadion Rote Erde unbeeindruckt.

Die Dortmunder Verantwortlichen waren immerhin auch nicht nur wegen ihm gekommen, auch Felix Passlack, Vorlagengeber beim 1:0, Youssoufa Moukoko, Torschütze des 2:0 und der unglücklich auftretende Dan-Axel Zagadou, der einen Elfmeter verursachte, sammelten an diesem Wochenende Spielpraxis in der Zweitvertretung. Sie alle setzten ihre Akzente, am Ende reichte es aber nur für einen Punkt.

"Wir haben uns schon mehr erhofft"

"Es ist schwierig, das Spiel in Worte zu fassen. Wir haben hinten nicht viel zugelassen, dass wir trotzdem zwei Gegentore bekommen und mit nur einem Punkt dastehen, ist extrem bitter für uns. Wir haben uns schon mehr erhofft", so Tigges. Sein Trainer Enrico Maaßen bezeichnete das Remis - ähnlich wie die Niederlage gegen Saarbrücken unter der Woche - als "sehr ärgerlich".

Ärgern werden sich die Dortmunder Verantwortlichen sicherlich nicht über den bisherigen Saisonverlauf, denn als Aufsteiger ist die Zweitvertretung von Schwarz-Gelb im gesicherten Mittelfeld, der Vorsprung auf einen Abstiegsrang beträgt 13 Zähler. Roses Schützlinge um Moukoko und Co. sammelten gegen die Niedersachsen wichtige Spielpraxis und werden jetzt wieder zur ersten Mannschaft stoßen, dort wartet am kommenden Sonntag gleich nebenan im Signal-Iduna-Park das wichtige Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen (15.30 Uhr) auf die Dortmunder. Die Zweitvertretung gastiert eineinhalb Stunden zuvor dann in Duisburg zum Ruhrgebiet-Duell.