Trotz Missverständnis der Superstars: Oilers siegen unter Woodcroft weiter

Die Oilers eilen in der NHL nach dem Trainerwechsel unter dem bisherigen Farmteam-Coach Jay Woodcroft weiter von Sieg zu Sieg. Beim 4:2 bei den Winnipeg Jets wurde es zum Schluss allerdings noch sehr spannend.

Zach Hyman in Überzahl brachte Edmonton in der 13. Minute in Führung. Im Mitteldrittel bauten Kailer Yamamoto und Connor McDavid (28., 31.), der die beiden ersten Treffer per Assist eingeleitet hatte, den Vorsprung auf 3:0 aus.

Hochspannung in den Schlussminuten

Ein Unterzahltreffer von Adam Lowry brachte Winnipeg im Schlussdrittel noch einmal heran (51.). Nachdem Kyle Connor - nun im Powerplay - auf 2:3 aus Sicht der Jets gestellt hatte (55.), wurde es noch einmal äußerst spannend.

Fast hätte ein Missverständnis der Oilers-Superstars dann das Comeback der Jets eingeleitet: Beinahe exakt zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit fuhr Leon Draisaitl zur Wechselbank, während McDavid bereits von der Bank auf die Eisfläche sprang. Um einen Angriff Winnipegs zu unterbinden, entschloss sich Draisaitl aber plötzlich, doch noch ins Spielgeschehen einzugreifen - und so standen sechs aktive Edmonton-Spieler auf dem Eis.

Missverständnis bleibt folgenlos

Doch im fälligen Powerplay schafften es die Jets nicht mehr auszugleichen. Stattdessen erzielte Verteidiger Darnell Nurse für Edmonton mit einem Weitschuss aus der eigenen Zone ins verwaiste Jets-Tor das entscheidende 4:2. Nur knapp drei Sekunden standen noch auf der Spieluhr.

Unter dem neuen Coach Woodcroft, der zuvor das Oilers-Farmteam Bakersfield Condors (AHL) betreut hatte, holte Edmonton in fünf Partien nunmehr zehn von zehn möglichen Punkten - bei einem Torverhältnis von 22:8. Die in Gefahr geratene Play-off-Teilnahme ist damit wieder wahrscheinlich geworden.