Trotz Medizincheck: Borja Iglesias nur im Idealfall gegen Gladbach dabei

Inzwischen hat Borja Iglesias auch den Medizincheck absolviert. Findet Real Betis rechtzeitig einen Ersatz für den Mittelstürmer, wird dieser zeitnah zu Bayer 04 wechseln. Im Idealfall geschieht dies bis Freitag, 15 Uhr.

Bayer 04 hat alle seine Hausaufgaben erledigt. Nachdem sich der Tabellenführer der Bundesliga erst mit dem Spieler und dann mit dessen Klub über eine Leihe mit Kaufoption geeinigt hatte, hat der ehemalige spanische Nationalspieler (zwei Einsätze), der auch am Donnerstag noch bei Real Betis trainierte, den bei einem Transfer obligatorischen Medizincheck bei seinem neuen Klub absolviert.

Dieser fand, da Borja Iglesias weiterhin bei Betis am Trainingsbetrieb teilnehmen muss, allerdings in Sevilla statt. Womit Bayer 04 auch die letzte potenzielle Hürde für den Wechsel, auf die der Klub selbst Einfluss nehmen konnte, aus dem Weg geräumt hat. Da das Transferfenster in Deutschland am Mittwoch schließt, wäre es auch fahrlässig gewesen, mit dem Medizincheck so lange zu warten, bis Real Betis einen Ersatz für Borja Iglesias verpflichtet hat. Dies ist weiterhin die Voraussetzung dafür, dass der Deal endgültig über die Bühne geht.

Man stelle sich nur vor, Real Betis würde beispielsweise erst am Dienstag den Ersatz präsentieren können und der Transfer von Borja Iglesias wäre dann am selben Tag an den medizinischen Tests gescheitert. Dann hätte Bayer kaum noch eine Chance gehabt, darauf mit der Verpflichtung eines anderen Stürmers zu reagieren.

Dieses Szenario ist nun ausgeschlossen, so dass die Bayer-Verantwortlichen nur noch auf den Vollzug von Seiten der Spanier warten müssen. Der Tabellenneunte hat als Nachfolger für den 31-jährigen Borja Iglesias zwei Kandidaten in der engeren Auswahl. Entweder Raul de Tomas von Rayo Vallecano oder Chimy Avila von CA Osasuna soll die Lücke schließen, die Bayers neue Sturm-Alternative reißen würde.

Baldiger Vollzug? Bayer ist zuversichtlich

In Leverkusen ist man aufgrund der von Betis intern kommunizierten Fortschritte bei der Stürmersuche zuversichtlich, dass es zum baldigen Vollzug kommt - und damit auch Borja Iglesias bei Bayer unterschreiben kann.

Im Idealfall würde dies bis Freitag, 15 Uhr erfolgen, so dass der Mittelstürmer rechtzeitig bei der DFL gemeldet werden und damit auch am Samstag im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach im Leverkusener Aufgebot stehen könnte. Doch die Variante mit einem Blitz-Einstand des neuen Angreifers am Samstag gilt derzeit als unwahrscheinlich.