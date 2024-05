Trotz mangelnder Spielpraxis: Pekarik im vorläufigen EM-Kader der Slowakei

Nach seinem Abschied von Hertha als aktiver Spieler könnte Peter Pekarik im Spätherbst seiner Karriere zum dritten Mal in Folge an einer EM teilnehmen. Der Außenverteidiger gehört zum vorläufigen slowakischen Kader für das Großereignis in Deutschland.

Läuft er nach seinem Abschied von Hertha BSC nochmals in Deutschland auf? Peter Pekarik gehört zum vorläufigen EM-Kader der Slowakei. IMAGO/Maciej Rogowski