Trotz Mané-Ausfall: Cissé glaubt an seine Mannschaft

Senegal muss bei der WM 2022 auf Topstar Sadio Mané verzichten. Trainer Aliou Cissé gibt sich vor dem Auftakt des Turniers in Katar dennoch optimistisch.

Senegals Nationaltrainer Aliou Cissé sieht in der Verletzung seines Topspielers auch eine Chance für seine Mannschaft. IMAGO/Pro Shots

Aus Katar berichtet Jörg Wolfrum

Auftakt für den Afrikameister Senegal gegen die Niederlande an diesem Montag (11 Uhr, LIVE! bei kicker) in Doha. Ohne Superstar Sadio Mané vom FC Bayern München, der wegen seiner Wadenverletzung die Endrunde verpasst. "Das ist eine große Enttäuschung für ihn und für uns. Aber es ist auch eine große Chance", gibt sich Trainer Aliou Cissé vor dem Start optimistisch.

"Ausbalanciertes Team" mit Bundesliga-Beteiligung

"Wir hatten die Mannschaft um den besten Spieler herum gebaut, der aber fehlt nun. Doch wir haben ein starkes, ausbalanciertes Team mit sowohl erfahrenen und jungen Spielern", zu dem auch Ismail Jakobs von der AS Monaco gehört. Der Ex-Kölner steht im Kader Senegals, nachdem er im vergangenen Jahr mit der deutschen Mannschaft U21-Europameister geworden war. Auch der Leipziger Abdou Diallo, einst in Mainz und Dortmund, ist dabei.

Cissé überzeugt: "Wir sind stärker als in Russland"

Den Welttorhüter 2021, Edouard Mendy, der bei seinem Klub FC Chelsea zumeist nur noch zweite Wahl ist hinter dem Spanier Kepa ist, stützte er gezielt: "Er ist weiterhin einer der besten Torhüter der Welt, ich habe keine Zweifel und bin mir sicher, dass er dies bei der WM zeigen wird." Ergo: "Wir sind bereit, diese Herausforderung anzunehmen", betont Cissé und sagt auch, warum er zuversichtlich ist: "Senegal war zuletzt 2018 bei der Endrunde dabei, also schon zum zweiten Mal in Folge, zudem sind wir Afrikameister. Wir sind stärker als in Russland vor vier Jahren", gibt sich der Trainer überzeugt, der seit 2015 im Amt ist.

2018 war für sein Team nach der Gruppenphase mit je einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage zwar knapp, aber eben doch Schluss - aufgrund der Fair-Play-Wertung zugunsten Japans, das zwei Gelbe Karten weniger gesehen hatte.

Wir werden auch für ihn spielen. Aliou Cissé über Sadio Mané

So oder so, Superstar Mané, im Sommer für 30 Millionen Euro vom FC Liverpool nach München gewechselt, fehle ja nicht nur Senegal: "Die ganze Fußball-Familie ist traurig», sagte Cissé. „Er ist (mit Blick auf die Auszeichnung Ballon d’OR, Anm. d. Red.) der zweitbeste Spieler der Welt, er repräsentiert den afrikanischen Kontinent. Ich habe viele Nachrichten von Leuten bekommen, die sehr traurig waren. Also nicht nur wir, sondern die ganze Welt ist enttäuscht, dass er ausfällt. Wir werden auch für ihn spielen."