Trotz Luthes Rettungstat: Lauterns Auswärtsmisere setzt sich fort

Der 1. FC Kaiserslautern hat bereits fünf Spieltage vor Ende der 2. Bundesliga den Klassenerhalt gesichert. Eine bestimmte Negativserie konnte aber auch gegen Abstiegskandidat Jahn Regensburg nicht beendet werden.

Wer hätte das vor der Saison gedacht? Bereits fünf Spieltage vor Ablauf der 2. Bundesliga ist dem starken Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern der Klassenerhalt auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

Nach einer starken Hinrunde ging es in der Tabelle zwar von Platz vier abwärts - um die starke Hinserie zu wiederholen, müsste der 1. FCK alle fünf ausstehenden Begegnungen gewinnen -, an den Abstieg dachten bei den Roten Teufeln dennoch wohl die wenigsten.

Sechs Spiele auswärts ohne Tor

Interessanterweise hat das Team von Dirk Schuster bis dato übrigens nicht überwiegend im Fritz-Walter-Stadion, am "Betze", Punkte geholt. Mit 24 Zählern samt sechs Siegen, sechs Remis und nur zwei Niederlagen sowie einer Tordifferenz von 25:20 steht Lautern statistisch gesehen in der Heimtabelle (Rang acht) sogar schlechter da als im Auswärts-Tableau (Platz fünf).

Zur ganzen Wahrheit gehört etwas mehr. In der Fremde verloren die Pfälzer fünfmal (bei fünf Siegen und Remis) und erzielten 20 Punkte. Von den 18 geschossenen Treffen wurde aber kein einziger in den vergangenen sechs Auswärtspartien erzielt.

Zahlreiche Offensivausfälle in Regensburg

So auch beim 0:0 in Regensburg am Sonntag. Die Vorzeichen standen aufgrund der Ausfälle der Offensivleute Nicolas de Preville, Kenny Prince Redondo, Nicolai Rapp und Lars Bünning (verletzt oder erkrankt) sowie Top-Torjäger Terrence Boyd (zwölf Treffer, gelbgesperrt) schlecht. Wenig überraschend hatte in Philipp Hercher kurz vor Ende der regulären Spielzeit nur ein Akteur aus dem 19-Mann-Kader eine gute Chance per Kopf.

Luthe und die starke Abwehr mal wieder zur Stelle

Dass es gegen den Tabellen-16. Jahn Regensburg nicht die sechste Auswärts-Niederlage am Stück hagelte, daran hatte Keeper Andreas Luthe seinen Anteil. Der 36-Jährige lenkte in Hälfte eins einen Schuss von Sarpreet Singh

an die Latte und fischte einen Abschluss von Angreifer Prince Osei Owusu kurz vor Schluss überragend aus der Ecke. Dazu meinte er schlicht: "Ich war mir sicher, dass noch eine Aktion für mich kommt - da war ich dann da."

Im Gegensatz zur Offensivabteilung, die in der Fremde nun zum sechsten Mal in Folge ohne Torerfolg blieb - und damit seit über neun Stunden -, war beim FCK also wieder mal die Defensive hellwach. Diese ist nach Darmstadt, Heidenheim, St. Pauli und Paderborn die fünftbeste der Liga (37 Gegentore).

Zum Restprogramm der 2. Bundesliga