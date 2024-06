Trotz Löders Treuebekenntnis: Carl Zeiss Jena steht vor einem Umbruch

Nach dem beeindruckenden Saisonendspurt mit neun Spielen in Folge ohne Niederlage - inklusive DFB-Pokal-Einzug - wurde der FC Carl Zeiss Jena mancherorts sicherlich schon als Geheimfavorit für die kommende Saison gehandelt. Stattdessen hat der FCC im Sommer viele Baustellen im Kader zu schließen.

Der FC Carl Zeiss Jena steht in diesem Sommer vor einem großen Umbruch. Viele Führungsspieler verlassen die Thüringer. Pasqual Verkamp wird sich Lok Leipzig anschließen, Burim Halili hat bei seinem Jugendverein Hallescher FC eine neue Heimat gefunden. Auch der erfahrene Torwart Kevin Kunz hat seine Siebensachen bereits gepackt. Er wäre gern geblieben, doch der FCC unterbreitete ihm kein neues Angebot. Das gleiche gilt für Mittelfeld-Abräumer Lukas Lämmel, der mit Liga-Rivale Greifswald in Verbindung gebracht wird. Dorthin soll es auch den nun ehemaligen Kapitän Bastian Strietzel ziehen, der am Wochenende das neue Vertragsangebot des FC Carl Zeiss ablehnte. Und das, so erklärte es Jenas Sportdirektor Stefan Böger, obwohl man an die eigene, finanzielle Schmerzgrenze gegangen sei und eine Offerte ohne finanzielle Abstriche zum bisherigen Arbeitspapier vorgelegt habe.

Viele Baustellen in der Defensive - Löder bleibt

Es bleibt nun wenig Zeit, eine schlagkräftige Mannschaft für das neue Spieljahr aufzustellen. Vor allem im Defensivbereich besteht Handlungsbedarf. Offen lassen die Jenaer Verantwortlichen, ob sie noch eine erfahrene Nummer eins verpflichten, oder mit Eigengewächs Alexios Dedidis zwischen den Pfosten in die Saison gehen. Auch im Abwehrbereich fehlt noch ein Innenverteidiger mit Routine, um Halili und Strietzel zu ersetzen. Immerhin gelang es, den erfahrenen Nils Butzen weiter zu binden. Der frühere Magdeburger einigte sich mit den Thüringern auf ein weiteres Jahr - plus Option auf Verlängerung.

Keine Sorgen dürfte den Jenaern ihre Offensive bereiten. Mit Elias Löder spielt der Torschützenkönig der Liga an den Kernbergen. Ein Verkauf sei nicht geplant, erklärte zuletzt Stefan Böger. Auch würden Anfragen höherklassigerer Vereine nicht vorliegen. Klar ist, dass Löder in der abgelaufenen Spielzeit mit seinem Torriecher Aufmerksamkeit erregt hat. Doch auch der Stürmer erklärte nach dem Pokalsieg gegen Meuselwitz (4:0): "Ich bleibe." Mit Cemal Sezer hat Löder eine perfekte Ergänzung im Angriff an seiner Seite. Die Harmonie des Sturmduos ist die Grundlage seiner Durchschlagskraft.

Klar ist aber auch, dass Jena in der kommenden Saison nicht zum Kreis der Aufstiegsanwärter zählen wird. Zu hart schlägt der Konsolidierungskurs der Vereinsführung auf die sportliche Qualität der Mannschaft nieder. Das Erstrundenlos im DFB-Pokal, es kommt der Deutsche Double-Sieger Bayer Leverkusen, dürfte zumindest die Spielräume bei der Kaderplanung in den nächsten Wochen etwas erweitern.