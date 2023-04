Trotz Last-Minute-Tor: Warum Kovac "nicht ganz glücklich" ist

Trotz eines Zwei-Tore-Rückstands hat der VfL Wolfsburg am Samstagnachmittag noch gepunktet. Dennoch war Trainer Niko Kovac nicht allzu zufrieden nach dem 2:2 gegen den FC Augsburg.

Eintracht Frankfurt? Musste sich bereits am Freitagabend mit einem 1:1 gegen den VfL Bochum begnügen. Der SC Freiburg? Kam gegen Hertha BSC ebenfalls nicht über ein 1:1 hinaus. Und RB Leipzig? Verlor gegen Mainz mit 0:3.

Ja, es hätte durchaus ein günstiger Spieltag für den VfL Wolfsburg werden können. Mit einem Sieg gegen Augsburg wären die Niedersachsen auf einen Europa-League-Platz geklettert, doch nun sind sie lediglich Neunter, obwohl sie ihre Serie durch das Last-Minute-Tor von Felix Nmecha auf fünf Bundesliga-Spiele ohne Niederlage ausgeweitet haben.

Hinterher meinte VfL-Coach Niko Kovac: "Moralisch sind wir der Sieger, weil wir nach 0:2-Rückstand wiedergekommen sind. Die Mannschaft hat einen starken Charakter bewiesen und daran geglaubt. Dennoch bin ich nicht ganz glücklich über dieses Ergebnis." Im Laufe der 90 Minuten hatten die Wolfsburger ja nicht nur ein deutliches Plus in Sachen Ballbesitz verzeichnet (68 Prozent Ballbesitz) - sie hatten auch deutlich mehr Torschüsse abgegeben (23:5), in Person von Maximilian Arnold aber einen Unglücksraben in ihren Reihen.

Erst unterlief dem Mittelfeldspieler ein Eigentor nach einer Ecke (2.), dann verschoss er auf der anderen Seite des Spielfelds vom Elfmeterpunkt (21.). Es war ein bitterer Nachmittag für Arnold - und als solcher wird ihn auch Kovac vermutlich in Erinnerung behalten. "Wir hätten mehr herausholen können", haderte Wolfsburgs Trainer bei der Pressekonferenz nach der Partie und sprach über "viele Chancen". In diesem Zuge räumte Kovac aber auch selbstkritisch ein: "Um solche Spiele zu gewinnen, müssen wir eiskalt sein und die Chancen nutzen."

Das tat der VfL erst in der Nachspielzeit. Und ließ damit bei aller Freude über das Last-Minute-Tor die große Chance liegen, die sich durch die Ergebnisse in den anderen Partien bot.