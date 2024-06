Trotz langfristigem Vertrag: Talent muss Industria Kielce verlassen

Polens Vizemeister Industria Kielce hat Planungssicherheit auf der linken Außenbahn. An der Seite von Europameister Dylan Nahi setzt man künftig nur noch auf ein Eigengewächs und ein anderes muss das Team verlassen.

Cezary Surgiel wird auch in der kommenden Spielzeit bei Industria Kielce spielen. Der 21-Jährige debütierte im Jahr 2019 rund zwei Wochen vor seinem siebzehnten Geburtstag in der 1. Mannschaft in einem Ligaspiel gegen MKS Kalisz, erreichte schon zweimal das Finale der Champions League und konnte vier Meistertitel und einen Pokalsieg feiern.

"Der Trainerstab und ich haben ihn genau beobachtet und beschlossen, dass dies die beste Lösung ist. Wir konzentrieren uns auf zwei Flügelspieler, damit Dylans Partner so viele Chancen wie möglich hat, zu spielen und sich zu entwickeln", begründet Sportdirektor Michal Jurecki die Personalentscheidung. Schon im April hatte man den Kontrakt mit Europameister Dylan Nahi verlängert.

Denn mit der Verlängerung von Surgiel geht auch der Abschied von Szymon Wiaderny einher. Wohin es den Youngster zieht, ist hingegen noch ungewiss. Wiaderny, ebenfalls 21 - aber rund acht Monate jünger - erhielt 2022 eigentlich einen Fünfjahresvertrag nach dem Ende der Jugendzeit

"Wir wollen nächste Saison zwei Spieler auf dem linken Flügel haben. Ein Spieler muss sich entwickeln, und er entwickelt sich, indem er spielt. Deshalb haben wir lange beobachtet und die aus unserer Sicht beste Lösung gewählt. Ich denke, dass er in den zwei Jahren Arbeit auch viel gelernt hat, wie eine solche Mannschaft funktioniert", so Trainer Talant Dujshebaev.