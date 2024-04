Trotz langer Restlaufzeit: Hoffenheim verlängert schon jetzt mit Wagner

Die TSG Hoffenheim schafft frühzeitig Fakten und hat den Vertrag mit U-23-Trainer Vincent Wagner verlängert. Seit seinem Amtsantritt hat der 38-Jährige die TSG-Reserve zu einem Regionalliga-Spitzenteam geformt.

MEHR ZUR REGIONALLIGA SÜDWEST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Vincent Wagner hätte bei der TSG Hoffenheim eigentlich noch einen Vertrag bis 2025 besessen. Doch da der 38-Jährige seit Sommer 2022 die U 23 der Kraichgauer offenkundig so gut und erfolgreich coacht, hat die TSG nun frühzeitig Klarheit geschaffen und den Vertrag mit Wagner bis 2027 ausgedehnt.

Frank Kramer, ehemaliger Bundesliga-Trainer und aktuell Direktor Nachwuchs in Hoffenheim, betont in einer Meldung: "Wir freuen uns, im Sinne der Entwicklung und Ausbildung unserer Spieler auf dieser wichtigen Position für Kontinuität zu sorgen. Vincent soll und wird weiterhin ein wichtiger Begleiter unserer Talente sein, und wir sind absolut davon überzeugt, diesen Weg mit ihm weiterzugehen."

Der Technische Direktor Bastian Huber geht ins Detail: "Wir stehen täglich mit Vincent in engem Austausch und Bundesliga-Debüts wie zuletzt bei Tim Drexler dokumentieren diese starke Entwicklung. Darüber hinaus freuen wir uns sehr, dass unsere U 23 erneut eine hervorragende Rolle in der Spitzengruppe der Regionalliga Südwest spielt und unsere Top-Talente wertvolle Spielreize im Herrenbereich auf diesem Niveau sammeln können." Nach Platz 3 in der Vorsaison steht Hoffenheims Reserve aktuell auf Platz 2 der Regionalliga Südwest und hat beste Chancen, in die 3. Liga aufzusteigen.

Wagner, der im thüringischen Nordhausen zur Welt kam und vor seinem Engagement in Hoffenheim lange Jahre im Ruhrgebiet arbeitete, sieht im Rückblick seinen Umzug in die Rhein-Neckar-Region als gelungenen Schritt: "Meine Familie hat sich von Anfang an hier sehr wohlgefühlt - ein Aspekt, der mir besonders wichtig ist." Was dem A-Lizenz-Inhaber sonst noch wichtig ist, erläutert er auch: "Spaß sowie unsere Leidenschaft im Spiel und im Training sind das Fundament, um Vollgas zu geben und uns nachhaltig auf ein neues Level heben zu können."