Trotz Kunstrasen: Bayer mit Wirtz, Boniface und Co. nach Molde

Wie im ersten Spiel gegen BK Häcken (4:0) wird Xabi Alonso auch in Molde rotieren lassen. Aufgrund des Kunstrasens wird dies für Leverkusens Trainer eine etwas kniffeligere Aufgabe.

Bereits am Mittwochvormittag reist Bayer 04 zum zweiten Gruppenspiel in der Europa League beim norwegischen Vertreter Molde FK. Grund für den gegenüber der ursprünglichen Planung vorverlegten Aufbruch: die Platzverhältnisse in der Stadt im äußersten Norden des Landes.

Im Aker-Stadion wird die Werkself am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Kunstrasen antreten, weshalb die in der Vorsaison gängige Praxis, das Abschlusstraining in Leverkusen auszutragen und erst danach abzureisen, nicht infrage kam. So sollen sich die Bayer-Profis am Mittwochabend mit dem künstlichen Geläuf vertraut machen, die richtige Schuhwahl für die Partie treffen und sich an das andere Sprungverhalten des Balls gewöhnen.

Wem verschafft Xabi Alonso eine Pause?

Aufgrund des Kunstrasens stellt sich natürlich auch die Frage, welche Spieler mit Vorverletzungen eventuell geschont werden. Noah Mbamba, der jüngst wegen Problemen an der Patellarsehne pausieren musste, Florian Wirtz, der 2022 einen Kreuzbandriss erlitten hatte, und Victor Boniface, dem dieses Unglück schon zweimal in seiner Karriere widerfuhr, wären die naheliegenden Kandidaten.

Allerdings dürfte Trainer Xabi Alonso den Verteidigern Piero Hincapie und Josip Stanisic, Sechser Robert Andrich und Stürmer Amine Adli fast zwingend eine Startelfchance verschaffen. Da zudem auch Rechtsaußen Nathan Tella, der bereits gegen Häcken beginnen durfte, weiter herangeführt werden soll, wird Xabi Alonso darauf achten müssen, seine Elf nicht zu sehr neu zusammenzuwürfeln, damit diese nicht die Balance verliert.

Da er einen der beiden Sechser, Exequiel Palacios oder Granit Xhaka, der inklusive Länderspieleinsätze mit am stärksten belastet ist, eine Pause gönnen dürfte, würde er fast auf seine komplette Achse verzichten, wenn er Boniface und Wirtz, ebenfalls Vielspieler, eine Pause gönnt.

Doch dieses Zeichen sollte der Spanier nicht senden, um auch nicht nur ansatzweise den Gedanken aufkommen zu lassen, dass die Partie vor dem Derby am Sonntag gegen den 1. FC Köln nicht so bedeutsam wäre. Nicht umsonst mahnt Geschäftsführer Simon Rolfes: "In der Europa League müssen wir auch nachlegen. Wir wollen Erster werden und deswegen in Molde gewinnen. Das wird auch nicht einfach - Kunstrasen, es wird etwas kälter sein als hier. Wir müssen seriös weiterspielen."

Boniface bringt reichlich Kunstrasen-Erfahrung mit

So spricht Vieles dafür, dass zumindest Boniface trotz seiner Verletzungshistorie in Molde beginnen wird. Und das nicht nur, weil er am Abend bei der Pressekonferenz, bei der im Regelfall immer eine Spieler aus der Startelf präsentiert wird, Rede und Antwort stehen wird. Vielmehr besitzt der 22-Jährige aus seiner Zeit beim norwegischen Klub Bodö/Glimt anders als seine Kollegen reichlich Erfahrung mit Spielen auf Kunstrasen.

Der Nigerianer gehörte jedenfalls wie Wirtz und Mbamba zur Leverkusener Reisedelegation, bei der einzig die nicht einsatzfähigen Patrik Schick (Eingliederung ins Mannschaftstraining), Artur (Muskel-Sehnenverletzung im Oberschenkel) und Ayman Aourir (Innenbandverletzung im Knie) sowie die nicht für diesen Wettbewerb gemeldeten Nadiem Amiri und Timothy Fosu-Mensah fehlten.