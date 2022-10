Trotz Kritik und Warnung: Antony kündigt weitere Showeinlagen an

Eine Ballannahme von ManUnited-Profi Antony geht seit Donnerstag viral - und die Meinungen auseinander. Ändern will sich der Kritisierte nicht.

Kann so ziemlich alles am Ball: Antony, hier zwar im Spiel gegen Sheriff Tiraspol, aber in einer anderen Szene als der polarisierenden. IMAGO/News Images

Letztlich war es hohe Fußballkunst, was Antony am Donnerstagabend mit dem Ball veranstaltete: Beim Europa-League-Heimspiel gegen Sheriff Tiraspol (3:0) nahm Manchester Uniteds Offensivmann einen Ball auf dem rechten Flügel mit dem linken Fuß an und drehte sich in einer fließenden Bewegung zweimal um sich selbst, ohne sich danach wegen eines Schwindelanfalls erst einmal setzen zu müssen.

Nur: Hoher Unsinn war das Ganze auch. Antony war ohne Gegenspieler, verzögerte - wohlgemerkt beim Stand von 0:0 - den Angriff seiner Mannschaft unnötig und ließ einen Steilpass ins Toraus folgen. ManUnited-Trainer Erik ten Hag, der den 22-jährigen Brasilianer zur Pause auswechselte, deutete hinterher an, ihn in Zukunft bei ähnlichen Fällen zu "korrigieren": Tricks seien zwar erlaubt, müssten aber auch einen Zweck erfüllen.

Antony zeigt sich von dieser Warnung unbeeindruckt. "Wir sind für unsere Kunst bekannt", schrieb der fast 100 Millionen Euro schwere Sommerneuzugang von Ajax Amsterdam bei Instagram, "und ich werde nicht mit dem aufhören, was mich dorthin geführt hat, wo ich jetzt bin!" Es sind also weitere Showeinlagen zu erwarten.

Neymar unterstützt Antony: "Mach so weiter, ändere gar nichts!"

Während TV-Experte und Ex-ManUnited-Profi Paul Scholes Antony deutlich kritisiert hatte ("Ich sehe gerne Geschicklichkeit und Unterhaltung, ich denke bloß, dass es hier weder um Geschicklichkeit noch um Unterhaltung geht, sondern darum, ein Clown zu sein"), sprang ihm ein anderer prominenter Anhänger von Showeinlagen zur Seite: Neymar.

"Mach so weiter, ändere gar nichts!", forderte der Angreifer von Paris St. Germain seinen Landsmann via Instagram auf. "Auf geht's, Junge!" Dabei kennt Neymar die Schattenseiten derartiger Tricksereien zur Genüge: Manchmal wird es nicht nur den Gegenspielern zu bunt, sondern auch Teamkollegen und Fans.

Eines hat Antony mit seiner spektakulären 720-Grad-Drehung in jedem Fall geschafft: Am Sonntag, wenn ManUnited zum Abschluss des 14. Premier-League-Spieltags (17.15 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen West Ham um weitere Punkte für die Champions-League-Plätze kämpft, wird er ganz besonders unter Beobachtung stehen.