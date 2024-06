Trotz Kreuzbandriss: HL Buchholz 08-Rosengarten holen Rechtsaußen

Die HL Buchholz 08-Rosengarten verpflichten zur kommenden Saison eine Rechtsaußen des Erstliga-Absteigers SV Union Halle-Neustadt. Das Besondere: Der Tabellensiebte der 2. Handball Bundesliga Frauen holt damit eine verletzte Spielerin.

Franziska Fischer, die 24-Jährige, wechselt vom SV Union Halle-Neustadt in die Nordheide. Über die genaue Vertragslaufzeit machten die Handball-Luchse keine Angaben.

SV Union Halle-Neustadt mit zwei weiteren Abgängen zum Saisonende

Fischer erlitt im Dezember letzten Jahres einen Kreuzbandriss, sodass die Fans der Luchse sich noch etwas gedulden müssen, bis sie sie auf dem Feld sehen können. „Ich bin dem Verein und seinen Verantwortlichen sehr dankbar, dass sie mich in meiner Situation so positiv und zukunftsorientiert aufnehmen und dass mir die Zeit gegeben wird, mich von meiner Verletzung erholen zu können", so die Rechtsaußen.

Dubau: "Wertvolle Verstärkung"

"Ein paar der Mitspielerinnen kenne ich bereits aus meiner Jugend bei Buxtehude, daher freue ich mich, bald wieder mit ihnen gemeinsam auf Punktejagd gehen zu können. Solange ich noch nicht aktiv auf dem Spielfeld dabei sein kann, werde ich selbstverständlich engagiert unterstützen und mit „heißem Herzen" anfeuern. Dies wird auch eine gute Möglichkeit sein, um die Luchse-Fans schon mal näher kennen zu lernen, auch darauf freue ich mich sehr", fügt Franziska Fischer hinzu.

Sven Dubau, der Geschäftsführer der Handball-Luchse, sagt: „Wir sind sehr froh, dass wir Franziska Fischer für unser Team gewinnen konnten. Sie bringt nicht nur reichlich Erfahrung aus der Bundesliga mit, sondern auch eine beeindruckende Erfolgsbilanz aus ihrer Jugendzeit. Wir sind überzeugt, dass sie nach ihrer Genesung eine wertvolle Verstärkung für uns sein wird."

Prelcec: "Großes Potenzial und viel Leidenschaft"

„Franziska ist eine Spielerin mit großem Potenzial und viel Leidenschaft für den Sport. Ihre bisherigen Erfolge und ihre Einsatzbereitschaft machen sie zu einer idealen Ergänzung für unser Team. Zusammen mit Luisa Hinrichs wird sie auf der rechten Außenbahn ein starkes Duo bilden, das für viel Dynamik und Torgefahr sorgen wird. Ich bin sicher, dass sie nach ihrer Genesung schnell wieder zu ihrer alten Form finden und uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen", meint Trainer Dubravko Prelcec.

Franziska Fischer begann ihre sportliche Laufbahn zunächst im Fußball und spielte in einer Jungenmannschaft, die von ihrem Vater trainiert wurde. Ihren Wechsel zum Handball vollzog sie später beim TuS Harsefeld. Bereits 2011 zeigte sich ihr Talent und sie wechselte zum Kooperationsverein Buxtehuder SV. Dort konnte die Linkshänderin große Erfolge feiern: Mit der B-Jugend des Buxtehuder SV gewann sie 2014 die deutsche Meisterschaft und errang mit der A-Jugend in den Jahren 2016 und 2017 erneut den Meistertitel. 2018 stand sie erneut im Finale der deutschen A-Jugendmeisterschaft, musste sich jedoch im Siebenmeterwerfen gegen Bayer Leverkusen geschlagen geben.

Während ihrer Jugendzeit war Fischer ein wichtiges Mitglied der zweiten Damenmannschaft des Buxtehuder SV, die in der 3. Liga antrat. Ihr Bundesliga-Debüt gab sie am letzten Spieltag der Saison 2018/19, wo sie gegen den TV Nellingen gleich zwei Treffer erzielte. Dies öffnete ihr den Weg zum Bundesligisten 1. FSV Mainz 05. Dort spielte sie zwei Jahre in der Bundesliga und ein Jahr in der 2. Bundesliga, ehe sie zur Saison 2022/23 zum SV Union Halle-Neustadt wechselte.