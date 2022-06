Trotz "kleinem Kratzer": Hinteregger hält an seinem Cup fest

Die Kritik ist laut, dennoch hält Martin Hinteregger von Eintracht Frankfurt an seinem Hobby-Turnier fest.

Martin Hinteregger hält am "Hinti-Cup" fest. IMAGO/Revierfoto

Ein Hobby-Turnier sorgt weiter für Aufsehen. Nachdem bekannt wurde, dass Martin Hinteregger in seiner Heimat Kärnten den "Hinti-Cup" veranstaltet, im Organisationsteam mit Heinrich Sickl allerdings offenbar auch ein bekannter Rechtsradikaler aus Österreich mitwirkt, sieht sich der Frankfurter Abwehrspieler mit Vorwürfen konfrontiert. Die Eintracht sah sich gar zu einer Stellungnahme gezwungen.

Doch trotz des Wirbels um seine Geschäftsbeziehung zu Sickl, die er nach eigenen Angaben abgebrochen hat, will Hinteregger das Hobby-Turnier durchziehen. "Die Veranstaltung Hinti-Cup wird alternativ geprüft", hatte er am Donnerstag noch verlauten lassen. Am Freitag erklärte der Defensivmann im Rahmen des Länderspiels der Österreicher gegen Weltmeister Frankreich (1:1) im ORF, das Event stattfinden zu lassen.

Auf meiner Karriere wird es einen kleinen Kratzer hinterlassen. Martin Hinteregger

"Den Fehler muss ich mir eingestehen, dass ich nicht recherchiert habe, wer er ist, welche Vorgeschichte er hat. Aber wer macht das schon? Das muss ich mir vorwerfen", sagte der 29-Jährige. Der "Hinti-Cup" in seiner Heimat Sirnitz wird über die Bühne gehen. Wohlwissend, dass "es auf meiner Karriere einen kleinen Kratzer hinterlassen" wird.