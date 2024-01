Trotz Kickers-Traumjahr: Aufstiegsträume haben in Degerloch noch Hausverbot

Die Stuttgarter Kickers haben ein Jahr auf der Erfolgswelle hinter sich. Trotz herausragender Statistiken und der Tabellenführung zur Winterpause bleibt man beim Aufsteiger bescheiden. In Sachen Transfers will man die Augen offen halten.

Der Blick auf die Zahlen der Stuttgarter Kickers in den zurückliegenden zwölf Monaten ist schwindelerregend, wie für manch einen der Gang auf den Fernsehturm in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. In dessen Schatten haben die Blauen ein absolutes Traumjahr hingelegt. Von wettbewerbsübergreifend 41 Pflichtspielen gingen 2023 nur vier verloren. 22-mal blieb man ohne Gegentor.

Die Folge: Nach der Oberliga-Meisterschaft hat sich der Aufsteiger auch in der Regionalliga Südwest direkt an die Spitze gesetzt und überwintert als Tabellenführer mit vier Punkten Vorsprung auf den Zweiten TSG Hoffenheim II. "Ich freue mich natürlich, wenn wir auf die Tabelle schauen. Es ist toll zu sehen, dass wir alle einen herausragenden Job gemacht haben: Mannschaft, Trainerteam und das Team drumherum. Das ist die Bestätigung der Arbeit und des Weges, den wir seit ein, zwei Jahren eingeschlagen haben", sagt SVK-Sportdirektor Marc Stein.

Festung auf der Waldau

Der Plan, bereits in der Oberliga ein regionalligataugliches Team zusammenzustellen, dieses nach dem Aufstieg größtenteils zusammenzuhalten und punktuell qualitativ zu verstärken, ist bisher voll aufgegangen. Nur die beiden Auswärtsspiele in Kassel und bei Eintracht Frankfurt II hat man verloren. Vor der Winterpause blieb man 13 Spiele in Folge ungeschlagen. Auf der heimischen Waldau sind die Schwaben noch unbesiegt.

Der vom VfB Oldenburg gekommene Torhüter Felix Dornebusch behielt in elf der 21 Ligaspielen eine weiße Weste und ist Teil der besten Defensive der Liga (14 Gegentore), obwohl vor allem die Innenverteidigung aufgrund von Verletzungen und Sperren immer wieder umgebaut werden musste. "Wir hätten nicht gedacht, dass wir so herausragend performen. Aber wir haben schnell gemerkt, wenn wir unsere Leistung zu 100 Prozent auf den Platz bringen, liegt es an uns, ob wir gewinnen oder verlieren. Das ist eine Erkenntnis, die sehr viel Sicherheit gibt", freut sich Stein.

Zweitbester Schnitt der Liga

Diese Erkenntnis, Form und Euphorie (mit gut 4.500 Zuschauern pro Spiel nach Offenbach der zweitbeste Zuschauerschnitt der Liga) möchte der Tabellenführer konservieren, mit ins neue Jahr nehmen und ab dem Trainingsauftakt am 16. Januar wieder angreifen.

"Wir müssen die Pause nutzen, runterkommen, bodenständig und fleißig bleiben, ehrliche Arbeit leisten und nicht anfangen, uns mit Sachen zu beschäftigen, die uns bisher nicht interessiert haben", erteilt Trainer Mustafa Ünal allen Aufstiegsträumen in Stuttgart-Degerloch ein Hausverbot - und bekommt dabei Unterstützung von Stein: "Als Aufsteiger sind wir weit davon entfernt von Aufstiegskampf zu sprechen. Trotzdem bestätigt der Blick auf die Tabelle unsere Leistungen."

Abgehoben werden darf nur zum Trainingslager ins türkische Antalya, wo sich die Kickers von 8. bis 16. Februar den letzten Feinschliff für die restliche Saison, die am ersten März-Wochenende mit einem Heimspiel gegen den TSV Steinbach Haiger weitergeht, holen wollen. Nicht auszuschließen, dass dann auch neue Spieler dabei sind. "Die Mannschaft liefert und genießt totales Vertrauen. Trotzdem schauen wir, welche Möglichkeiten wir haben. Für uns machen aber nur Dinge Sinn, die uns sofort besser machen. Das ist im Winter schwierig, aber wir halten die Augen offen und versuchen, weitere interessante Jungs dazuzubekommen. Ich hätte aber auch keinen Schmerz, so in die restliche Saison zu gehen", sagt Stein.