Trotz Karrierebestwert von Franz Wagner: Orlando mit sechster Pleite

Trotz einer starken Leistung der beiden Wagner-Brüder haben die Orlando Magic bereits die sechste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Keinen guten Tag erwischten Dennis Schröder und die Boston Celtics.

Erzielte mit 19 Punkten einen persönlichen Bestwert in seiner noch jungen NBA-Karriere: Franz Wagner (#22). NBAE via Getty Images

Dennis Schröder und die Boston Celtics haben eine unglückliche Niederlage kassiert. Bei den Washington Wizards unterlagen die Celtics nach zweifacher Verlängerung am Samstagabend (Ortszeit) mit 112:115.

Dem deutschen Spielmacher gelangen zwar neun Assists und drei Steals, jeweils die meisten der Partie, allerdings traf Schröder nur einen seiner sieben Würfe aus dem Feld. Schröder und die Celtics hatten vor allem von der Drei-Punkte-Linie große Wurfprobleme, dem gesamten Team gelangen nur zwei von 26 Versuchen.

Während die im Sommer personell stark veränderten Wizards um Topscorer Bradley Beal, der 36 Punkte erzielte, bei fünf Siegen aus den ersten sechs Saisonspielen stehen, haben die Celtics mit nur zwei Siegen einen Fehlstart erwischt.

Wagner-Brüder laufen heiß

Gegen die Orlando Magic mit den stark aufgelegten Wagner-Brüdern gelang den Detroit Pistons derweil als letztem NBA-Team der erste Saisonsieg. Beim 110:103 kam für die Pistons der aktuelle Nummer-eins-Draft-Pick Cade Cunningham nach einer überstandenen Knöchelverletzung zu seinem Debüt. Franz Wagner startete für die Magic und erzielte mit 19 Punkten einen persönlichen Bestwert in seiner noch jungen NBA-Karriere. Bruder Moritz Wagner steuerte von der Bank kommend 13 Punkte bei. Trotz einer starken Leistung der Brüder hat Orlando bereits die sechste Saisonniederlage hinnehmen müssen.

"Wir haben in der ersten Hälfte zu viele Offensiv-Rebounds liegen lassen und uns in der zweiten Halbzeit zu viele Turnover geleistet", analysierte Franz Wagner nach der Partie von Orlando. Magic-Trainer Jamahl Mosley sagte: "Uns ist am Ende der Sprit ausgegangen. Das ist unser drittes Spiel in vier Tagen. Das können wir nicht als Entschuldigung gelten lassen, aber wir waren ein bisschen kaputt."

Nach der ersten Saisonniederlage der Utah Jazz gibt es nun auch kein ungeschlagenes Team mehr in der Liga. Bei den Chicago Bulls unterlagen die Jazz mit 99:107.