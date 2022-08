Trotz Jones: Hessen Kassel fehlt die Torgefährlichkeit

Beim Debüt von Stürmer Noah Jones konnte Hessen Kassel seine Abschlussschwäche noch nicht ablegen. Ausgerechnet beim Ex-Trainer erhoffen sich die Nordhessen am kommenden Freitag einen platzenden Knoten.

Mühsam gestaltet sich der Saisonstart des KSV Hessen Kassel. Die Nordhessen bleiben nach dem zähen 0:0 gegen den SGV Freiberg auf dem letzten Tabellenplatz und warten weiter auf ihren ersten Saisonsieg. Dennoch zeigte sich Trainer Tobias Damm nach dem Remis nicht unzufrieden: "Wir nehmen den Punkt mit. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen."

Verbessert zeigte sich der KSV gegenüber dem enttäuschenden 1:3 beim FSV Frankfurt vor allem im Defensivverhalten: "Wir haben im Spiel nach hinten gut gearbeitet und ein ordentliches Zweikampfverhalten gezeigt", freute sich Damm immerhin über das erste Saisonspiel ohne Gegentor. Insbesondere die Rückkehr von Hendrik Starostzik stabilisierte die Deckung, die in Frankfurt oft überlaufen worden war. Allerdings musste der Innenverteidiger mit einer Oberschenkelzerrung auch vorzeitig ausgewechselt werden.

Erste Großchance

Das Manko von Kassel bleibt indes das Offensivspiel. Neuzugang Noah Jones (20) vom Schweizer Zweitligisten FC Wil zeigte ein ordentliches Debüt, blieb aber wie seine Kollegen ohne Torerfolg. Der US-Amerikaner hatte bei seinem Debüt in der ersten Halbzeit eine Großchance, scheiterte aber freistehend am Freiberger Torhüter Niclas Heimann. In der Jugend wurde Jones beim VfL Wolfsburg und bei RB Leipzig ausgebildet und war zuletzt an den Schweizer Drittligisten Rapperswil-Jona ausgeliehen. Insgesamt fehlt es aber trotz des neuen Stürmers weiter an Durchschlagskraft und Torgefährlichkeit.

Bereits an diesem Freitag gibt es beim VfR Aalen die nächste Chance auf den ersten Sieg. Der VfR wird aktuell von Tobias Cramer trainiert, der von 2016 bis 2019 Coach in Kassel war, Damm sein Co-Trainer.