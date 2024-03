Trotz Interesse von Chelsea: Juwel Alber verlängert in Hoffenheim

Gute Nachrichten für die TSG Hoffenheim: Senkrechtstarterin Mara Alber hat den Avancen des englischen Meisters FC Chelsea widerstanden und ihren bis 2025 laufenden Vertrag im Kraichgau vorzeitig verlängert.

Mitte Dezember war das Interesse aus London bekannt geworden, doch ein Winterwechsel von Hoffenheims Mara Alber auf die Insel kam nicht zustande. Aller Voraussicht nach wird das Thema auch im Sommer nicht wieder aufgewärmt: Wie die TSG am Mittwoch mitteilte, hat die 18 Jahre alte Alber ihren Vertrag vorzeitig verlängert. Lief er bisher bis 2025, hat er nun eine Gültigkeit bis 2026.

Von einem "starken Zeichen" spricht Stephan Lerch, Sportlicher Leiter und bis zum Sommer auch Cheftrainer des Tabellendritten, und lobte sie als "eines der unumstritten größten Offensivtalente des deutschen Fußballs". Dabei seien ihre "körperlichen Voraussetzungen genauso wie ihr Defensivverhalten noch nicht einmal voll ausgereift".

Wück wird Alber auf seinem Zettel stehen haben

"Ich will mich bei der TSG Hoffenheim zu einer wichtigen Kraft in der Bundesliga entwickeln", sagt Alber selbst. Sie war 2021 mit 15 Jahren von der SpVgg Neckarelz gekommen und von den Kraichgauern über die zweite Mannschaft in der 2. Bundesliga behutsam aufgebaut worden. In dieser Saison gelang ihr der Durchbruch. Nach 14 Spielen steht sie bei sechs Toren und fünf Assists, gehört damit zu den Top-Scorerinnen der Liga und schaffte es in die kicker-Elf der Hinrunde.

Nach längerer Durststrecke schnürte die rechte Angreiferin zuletzt einen Doppelpack beim 2:0 gegen Nürnberg. Mit ihren Leistungen hat sich das großgewachsene Juwel, das sich körperlich behaupten kann und durch Handlungsschnelligkeit besticht, auch in den Dunstkreis der Nationalmannschaft gespielt. Der neue Bundestrainer Christian Wück, erfahren im Umgang mit Talenten, wird Alber als Eins-gegen-eins-Spielerin auf seinem Zettel stehen haben.