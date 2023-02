Trotz Hurts-Gala: Philadelphia und die bittersüße Note, die "weh tut"

Geht man zwei oder drei Jahre zurück, war der phänomenale Werdegang von Jalen Hurts so nicht vorherzusehen. Am Ende ist der Quarterback der Philadelphia Eagles aber gleich zweimal von Patrick Mahomes geschlagen worden - erst quasi während der Regular Season, dann nun im hochspannenden Super Bowl.

Wenn dieser atemberaubene Super Bowl LVII (57) auf zwei auf dem Feld aktive Protagonisten runtergebrochen werden muss, dann bleiben nur noch die Namen Patrick Mahomes und Jalen Hurts übrig. Die beiden Star-Quarterbacks ihrer Teams haben beim zugleich ersten Duell zweier schwarzer Spielmacher im großen NFL-Finale eine Show hingelegt.

Während sich der Chiefs-Anführer, dessen Knöchelverletzung zwischenzeitlich wieder aufgebrochen war, gerade nach der Pause extrem effektiv gezeigt und mit seinem Team letztlich den verdienten Pausenrückstand von 14:24 weggemacht hatte, machte der Eagles-Athlet im Grunde alles.

Hurts schob sich bei zahlreichen "quarterback sneaks" immer erfolgreich zum neuen First Down oder gleich in die Endzone, tütete als erster Super-Bowl-Spielmacher der Geschichte gleich drei Rushing Touchdowns ein, warf obendrein für bärenstarke 304 Passing Yards samt eines spektakulären TD-Passes auf Star-Receiver A. J. Brown für 45 Yards.

"Ich spiele nicht für Titel oder dafür, geliebt oder gehasst zu werden"

Und doch reichte das alles nicht, Philly musste letzten Endes auch weil die Chiefs perfekt die Uhr ausgespielt hatten, das 35:38 quittieren. Der Traum vom zweiten Super-Bowl-Sieg nach 2017/18 (41:33 mit Nick Foles gegen die New England Patriots um Tom Brady) war geplatzt - und allen voran Hurts niedergeschlagen, sichtlich bedient, tief bewegt.

"Es tut weh", sagte der erst 24-jährige Profi auf der Pressekonferenz nach dieser Super-Bowl-Niederlage.

Dann führte Hurts weiter aus, was in ihm vorging in diesen Minuten nach dem letztlich bittersüßen Finale voller großer Momente, nur eben ohne Titel: "Ich spiele nicht für Titel oder dafür, geliebt oder gehasst zu werden. Es geht mir um den Reiz, in einer Sache richtig gut zu werden, gemeinsam mit anderen. Es tut weh zu verlieren, aber es bedeutet, dass man wieder aufstehen darf." Hurts suchte bei diesem Super Bowl nicht nach Ausreden, er übernahm sofort Verantwortung - wie auch schon während der Partie, als ihm zwischenzeitlich einmal der Ball einfach aus der Hand geglitten war (Fumble) und die Chiefs so einen geschenkten Touchdown hatten erzielen können.

Hier sah man den Führungsspieler, wie er sich nur kurz darauf bei seinen Spielern der Offensive Line ausgiebig entschuldigt und die Schuld für diesen Fauxpas einzig und allen auf sich genommen hatte. Auch ein großer Moment für diesen noch jungen Mann.

"Es geht nie um mich"

Allein ein kurzer Rückblick reicht, um zu verstehen, was Hurts auch ohne den Ring am Finger schon erreicht hat. Im College-Finale 2018 nämlich hatte der damalige Quarterback am College von Alabama (Crimson Tide) nicht gut gespielt, also hatte ihn Head Coach Nick Saban zur Halbzeit für Ersatzmann Tua Tagovailova (heute Miami Dolphins) auf die Bank gesetzt. Es war die größtmögliche Demütigung auf der für ihn damals größtmöglichen Bühne, die noch größer wurde dadurch, dass Tagovailova diese Partie drehte. Hurts danach: "Ich wusste, dass er es schaffen würde. Ich freue mich wirklich für ihn und das Team." Er blieb in der Folge Ersatzmann, ehe er aufs College nach Oklahoma wechselte und sich dort für die National Football League (NFL) empfahl.

Seine ruhige, bescheidene Einstellung ("Es geht nie um mich, es geht immer ums Team") trieb Hurts schließlich bis ins große Endspiel, obwohl der gebürtige Texaner nach seinem Draft 2020 (2. Runde, 53. Stelle) nicht unbedingt von allen Seiten als kommender Top-Starting-Quarterback und Nachfolger von Carson Wentz gegolten hatte. Er steigerte sich aber mehr und mehr, wurde bei der Wahl zum MVP der Regular Season Zweiter hinter Mahomes nach herausragenden 22 TD-Pässen plus 13 Rushing Scores sowie über 4000 Total Yards.

Kurzum: Hurts hat sich mit dieser Saison und seinem großartigen Super-Bowl-Auftritt, wo er den MVP-Titel letztlich erneut seinem Kontrahenten Mahomes überlassen musste, unter den aktuell besten Quarterbacks im NFL-Zirkus etabliert. Sein Schlusskommentar: "Du gewinnst entweder oder du lernst daraus." Das wolle der Spielmacher der Philadelphia Eagles, die in der bisherigen Super-Bowl-Geschichte erst das zweite von insgesamt 26 Teams mit einem verspielten Halbzeitvorsprung von mindestens zehn Punkten waren (nach Atlantas GAU gegen die New England Patriots um Tom Brady 2016/17), für die kommenden Aufgaben mitnehmen.