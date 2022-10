Trotz Hoffnung dank Nizzas Niederlage: Europa hat den FC verändert

Der 1. FC Köln hat zwar die nächste Niederlage kassiert, kann in der Europa Conference League aber trotzdem noch aus eigener Kraft weiterkommen. Längst ist der Blick allerdings wieder auf die Bundesliga gerichtet.

Es ist keine einfache Zeit, die der 1. FC Köln aktuell durchlebt. Drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge binnen einer Woche, zweimal gegen Partizan Belgrad, einmal in Mönchengladbach - eine ungewohnte Saison fordert langsam, aber unaufhaltsam ihren Tribut.

Und es gibt nicht wenige Fans, die es gut meinen mit den "Geißböcken" und einfach nur hoffen, dass es bald vorbei ist mit Europa. Mit dieser Zusatz-Belastung, die zwar dringend benötigtes Geld bringt, ansonsten aber jede Menge Substanz kostet. Und die aus dem FC - der sich einen Ruf als Mannschaft erarbeitet hat, die niemals aufgibt und der immer noch etwas einfällt - ein Team gemacht hat, das zwar immer noch vieles versucht, allerdings aus vielen verschiedenen Gründen nicht mehr in der Lage ist, dem Gegner wirklich große Probleme zu bereiten.

"Das ist eine schwere Phase, aus der wir uns rausarbeiten müssen", resümierte ein restlos bedienter Steffen Baumgart nach der Pleite in Belgrad, die die Chance auf ein Weiterkommen in der Conference League auf ein Minimum reduziert. "So geht es nicht, wenn man die Dinger selbst macht", knurrte Baumgart, spielte damit auf die Gegentore an. Das 0:1 legte Timo Hübers dem flinken Fousseni Diabaté vor, beim 0:2 schlief zunächst die gesamte Abwehr gegen Urosevic, dessen abgefälschte Flanke Ricardo Gomes locker einnickte. "Das alles darf in dieser Häufung nicht passieren, sonst können wir nichts mehr gewinnen", schimpfte der Trainer.

So wurde nichts aus der Revanche, die man angestrebt hatte nach der Hinspiel-Pleite gegen die cleveren und flinken Serben. "Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, das Ergebnis umzudrehen", sagte ein enttäuschter Hübers, der seinen Fehler vor dem 0:1 nicht schönreden wollte: "Das Ding ging ganz klar auf meine Kappe." Danach blieb zwar noch eine Menge Zeit, allerdings fehlten die Mittel. "So tun die ganzen Reisen noch einmal zusätzlich weh", gab Hübers einen Einblick in die Verfassung, "man hat viel Aufwand, denkt sich viel vor dem Spiel aus. Wenn dann wenig davon klappt, ist das bitter."

Immerhin: Sechs Punkte kann der FC in der Gruppe noch holen, wozu dies am Ende reichen würde, ist unklar. Platz zwei hat Baumgarts Team nach der Niederlage von Nizza gegen Slovacko noch in der eigenen Hand.

Die Konzentration sollte nun dem Sonntag gehören, Augsburg ist der Kölner Angstgegner überhaupt, in Müngersdorf ist der FCA seit sieben Spielen ungeschlagen. Ganz wichtig wäre es am Sonntag, einfach mal wieder in Führung zu gehen. Glückte dies dem FC in dieser Saison, verlor er kein Spiel. Das schaffte außer den Kölnern nur eine andere Mannschaft - der FC Augsburg!