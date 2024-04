Trotz Heimsieg: Bregenz Handball scheidet aus EHF European Cup aus

Für Bregenz Handball ist die Saison im EHF European Cup beendet. Der Heimsieg im Rückspiel gegen CS Minaur Baia Mare reicht dem österreichischen Team nicht zum Einzug in das Halbfinale.

Die Sensation war zum Greifen nah. Am Karsamstag empfing Bregenz Handball das rumänische Topteam CS Minaur Baia Mare zum Rückspiel im EHF European Cup Viertelfinale.

Nachdem die Festspielstädter zwischenzeitlich mit sechs Treffern in Führung lagen (30:24/56.), welche zum Erzwingen eines alles entscheidenden 7-Meter-Werfens gereicht hätten, konnten sie sich am Ende nur mit 30:28 durchsetzen. So endete die Europareise trotz Heimerfolg.

Bregenz verpasst Sensation

Beide Mannschaften starten hochkonzentriert in die Partie und lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. In der 13. Minute konnte Bregenz dann das erste Mal beim Stand von 9:8 in Führung gehen. Nachdem sich Bregenz kurz vor dem Halbzeitpfiff einen kleinen Puffer erarbeitet hatte (17:14), gelang Minaur mit einem Doppelschlag der Anschluss. Luca Munzinger netzte für Bregenz noch einmal ein, ehe es bei einem Stand von 18:16 in die Pause ging.

Auch die zweite Hälfte versprach eng zu blieben, denn nach fünf gespielten Minuten konnten die Gäste dank eines 3:0-Lauf ausgleichen. Bregenz konnte dann nach und nach die Kontrolle übernehmen und so erzielte Munzinger in der 48. Minute die erste Vier-Tore-Führung (25:21). Doch Minaur kämpfte sich trotz Unterzahl und nach einer roten Karte erneut heran.

Die Bregenzer glaubten an ihre Chancen auf den Halbfinaleinzug und bauten ihre Führung mit Treffern von Mahr und Burger wieder aus (28:24/54.) und lagen zwei Minuten später mit sechs Toren in Führung. Dann unterbrach Milan Kotrc den Lauf der Bregenzer (30:25/57‘). Botea verkürzte weiter. In den letzten Minuten konnten die Gäste noch zwei weitere Tore erzielen, wodurch die Partie mit 30:28 endete.

Verpasster Halbfinaleinzug "extrem schade"

"Es ist extrem schade", äußerte sich ein enttäuschter Markus Mahr nach der Partie. "Wir haben genau das geschafft, was wir uns vorgenommen haben, schon zur Halbzeit mit zwei Toren in Führung zu liegen und unseren Vorsprung dann Stück für Stück auszubauen. Ein paar Minuten vor Ende haben wir dann sogar das plus sechs erreicht. Dann gab es zwei unglückliche Würfe."

"Ich finde, wir hätten das Weiterkommen heute verdient", befand Rückraumspieler Andreas Schröder. "Wir haben, vor allem in der zweiten Halbzeit, ein tolles Spiel gemacht und standen in der Deckung sehr gut."

"So ist es natürlich schade, dass wir es nicht geschafft haben, den Bock umzustoßen und sechs Tore aufzuholen", führte Schröder aus und blickte bereits auf die nächste Partie in der österreichischen Liga: "So gesehen bleibt auch nicht viel Zeit, um jetzt traurig zu sein. Mittwoch steht bereits das Derby gegen Hard an. Da werden wir wieder voll motiviert ins Spiel gehen und Vollgas geben."

Bregenz Handball - CS Minaur Baie Mare 30:28 (18:16)

Bregenz Handball: Jan Kroiss (9 Paraden - 31,03%), Marko Bogojevic, Ralf Patrick Häusle (0 Paraden - 0%): Markus Mahr (8), Luca Munziger (7), Tobias Wagner (6), Sebastian Burger (5), Robin Kritzinger (3), Matic Kotar (1), Andreas Schröder, David Seewald, Dian Ramic, Florian Steurer-Wieser, Marko Dobric, Matthias Brombeis, Raphael König

CS Minaur Baie Mare: Anton Terekhov (11 Paraden - 28,21%), Barna Buzogany (2 Paraden - 50%), Hayder Al-Khafadji; Stevan Vujovic (7), Tudor Botea (5), Anderson Da Silva Mollino (4), Milan Kotrc (4), Stefan Gabriel Cumpanici (3), Artem Kozakevych (2), Robert Nagy (2), Tomas Cip (1), Antonio Remus Chis, Erik Leonard Pop, Ovidiu Ionut Ardelean, Viorel Fotache, Vlad Andrei Pop