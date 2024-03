Trotz Hauptsponsor-Rückzug: Wiedenbrück will auch kommende Saison Regionalliga spielen

Der SC Wiedenbrück muss durch den Rückzug seines Hauptsponsors im Sommer geschätzt auf einen mittleren sechsstelligen Betrag verzichten. Dennoch will der Klub auch weiterhin Regionalliga spielen - sofern der Klassenerhalt gelingt.

Beim SC Wiedenbrück will man auch kommende Saison Regionalliga spielen. Viele Akteure besitzen einen Vertrag über die aktuelle Runde hinaus. IMAGO/Dünhölter SportPresseFoto

Der SC Wiedenbrück ist fest entschlossen, trotz des Rückzuges seines Hauptsponsors im Sommer dieses Jahres auch in der neuen Saison viertklassig zu bleiben, sofern der ersten Mannschaft der Klassenerhalt in der Regionalliga West gelingen sollte. Wie die Vorstände Dominik Jansen und Horst Pflüger mitteilten, wird der Klub fristgerecht bis Ende März einen Lizenz-Antrag stellen.

Hinsichtlich der Zahlen halten sich die Verantwortlichen bedeckt. Schätzungsweise 300.000 bis 400.000 Euro hat der wichtigste Gönner Burckhard Kramer dem SCW pro Saison bereitgestellt. Der Gesamtetat des Vereins mit zirka 1.000 Mitgliedern, darunter 500 Kinder und Jugendliche, beläuft sich auf eine Million Euro.

Federführend bemühen sich die Vorstände Jansen und Pflügler sowie der Sponsoring-Beauftragte Volker Kemper darum, derzeitige Geldgeber bei der Stange zu halten und weitere Unterstützer zu gewinnen. Ein neuer Hauptfinanzier ist nicht in Sicht. Dem Vernehmen nach ist in der Stadt Rheda-Wiedenbrück und darüber hinaus niemand gewillt, in Kramers Fußstapfen zu treten.

Einsparpotenziale hat der Verein auch unabhängig von der Regionalliga-Mannschaft entdeckt. Jüngst wurde einvernehmlich der Vertrag mit Geschäftsführer Christian Pfeil gelöst. Dessen Aufgaben übernehmen ehrenamtlich Patrick Poppe (Spielbetrieb Regionalliga-Mannschaft) und Nicole Bökamp (Verwaltung und Finanzen). Pfeil hat seine Nachfolger bereits eingearbeitet.

Davon weitgehend unberührt bleibt die Kaderplanung des Sportlichen Leiters Oliver Zech. Eine Reihe angestammter Akteure haben sich bereits vor einiger Zeit über das Saisonende hinaus vertraglich an den Klub gebunden. Ben Hüning, Tim Geller, Beytullah Özer, Fabian Brosowski, Niklas Szeleschus, Jan-Lukas Liehr und Emre Aydinel besitzen bis Sommer 2025 datierte Arbeitspapiere. Saban Kaptan hat bis Ende Juni 2026 zugesagt. Unlängst hat Eigengewächs Christoph Linnemann einen Einjahres-Kontrakt erhalten.

Die wichtigste Personalie betrifft Trainer Daniel Brinkmann. "Daniel ist ehrgeizig, möchte sicherlich irgendwann mal einen Erst- oder Zweitligisten trainieren, aber erstmal bleibt er uns erhalten", erklärte Zech, der eine enge Freundschaft mit dem 38-jährigen Ex-Profi und dessen Familie pflegt. Der SCW-Trainer absolviert zurzeit den UEFA-Pro-Lizenz-Lehrgang des DFB. "Die Teilnahme ist bestimmt kein Indikator dafür, dass ich mittelfristig plane, meine Zeit in Wiedenbrück zu beenden. Die Teilnahme war schon lange geplant, und der SCW liegt mir total am Herzen", sagte der Übungsleiter. Daher sei ein Abschied zunächst nicht vorgesehen.