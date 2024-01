"Trotz großer Konkurrenz": SVWW angelt sich Agrafiotis

Drei Vereine hatten auf dem Winter-Transfermarkt noch nicht zugeschlagen, nun sind es mit Hannover und Elversberg nur noch zwei: Der SV Wehen Wiesbaden hat Nikolas Agrafiotis (23) unter Vertrag genommen.

Nikolas Agrafiotis verlässt den niederländischen Erstligisten Excelsior Rotterdam, um sich dem SVWW anzuschließen. In der 2. Bundesliga möchte sich der 23-jährige Stürmer "weiterentwickeln und den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen". Über die Vertragslaufzeit und die Ablösemodalitäten ist nichts bekannt.

Bekannt ist aber, dass Agrafiotis "als Stürmer ein echter Allrounder mit großem Entwicklungspotenzial" ist, wie Paul Fernie, Sportlicher Leiter des Zweitligisten, betont. "Wir haben ihn lange beobachtet und sind sehr froh, dass wir ihn trotz großer Konkurrenz für uns gewinnen konnten."

Agrafiotis hat in seiner noch jungen Karriere immerhin 35 Einsätze in der Eredivisie vorzuweisen, in 18 von 19 Partien lief er in der laufenden Saison für Excelsior auf, traf fünfmal und bereitete zwei Tore vor. Nun geht es für ihn in Wiesbaden weiter. "Mit seinem Kombinationsspiel, seiner körperlichen Präsenz, seinen intelligenten Bewegungen und seiner Intensität bekommen wir eine weitere offensive Option", meinte Fernie.

Nur die letzten Drei haben weniger Tore

Gut für die Hessen, denn mit gerade einmal 22 Toren hat sich der SVWW bislang nicht gerade treffsicher gezeigt. Mit Braunschweig (19), Rostock (19) und Osnabrück (16) haben nur die drei Klubs weniger, die in der Abstiegszone festhängen.