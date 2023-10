Trotz Gersbecks Begnadigung: Ernst bleibt die Nummer 1

Marius Gersbeck (28) kehrt in der kommenden Woche in den Profi-Kader zurück - als Back-up. Youngster Tjark Ernst (20) bleibt bei Hertha BSC die Nummer 1 im Tor.

Seine Analyse brachte das Spiel auf den Punkt. "Wir wollten eigentlich zu Beginn vorne draufgehen und das Stadion direkt mitnehmen", sagte Tjark Ernst nach der 1:2-Heimniederlage am Samstagabend gegen den FC St. Pauli. "Allerdings haben wir uns zu schnell den Schneid abkaufen lassen. Die Hamburger haben den Ball sehr gut in den eigenen Reihen laufen lassen und uns das Leben dadurch schwer gemacht."

Und als mit Blick auf die Personalie Marius Gersbeck die Frage nach seiner eigenen Perspektive aufkam, wehrte der Keeper reaktionsschnell mögliche Unklarheiten ab. "Es wurde von Pal (Cheftrainer Pal Dardai; Anm. d. Red.) klar kommuniziert, dass ich hier die Nummer 1 bin", erklärte Ernst. "Deswegen gehe ich auch davon aus, dass ich sie bleibe."

Gersbeck kehrt ins Mannschaftstraining zurück - Stammplatzgarantie für Ernst

Zwei Tage nach dem St.-Pauli-Spiel begnadigte der Hauptstadtklub Gersbeck. Herthas mit Abstand erfahrenster Torhüter, im Sommer vom Karlsruher SC heimgekehrt und nach einer Auseinandersetzung mit einem 22-jährigen Österreicher im Juli-Trainingslager in Zell am See von der Staatsanwaltschaft wegen schwerer Körperverletzung angeklagt, kehrt nach dem am vergangenen Donnerstag vom Salzburger Landesgericht auf der Grundlage einer Diversion gegen eine Geldauflage eingestellten Strafverfahren in der Länderspielpause ins Mannschaftstraining zurück. Aber Ernst muss sich um seinen Status vorläufig keine Sorgen machen.

Nach kicker-Informationen ist klubintern klar, dass der Sohn des früheren Bundesliga-Torhüters Thomas Ernst (Eintracht Frankfurt, VfL Bochum, VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern) die Nummer 1 bleibt. Gersbeck, der nach seiner im Juli ausgesprochenen Suspendierung individuell trainiert hatte, muss sich hinter Ernst einreihen.

Nachwuchstorhüter Ernst nutzte seine Chance

Im Sommer hatte Hertha BSC Gersbeck für 300.000 Euro Ablöse vom Karlsruher SC verpflichtet - mit der klaren Perspektive als Führungs- und Stammkraft für den Fall, dass Vorjahres-Stammkeeper Oliver Christensen verkauft würde.

Der Däne wechselte Anfang August nach Florenz, Ernst - im Sommer 2022 vom VfL Bochum nach Berlin gekommen und im September erstmals für die deutsche U21 nominiert - nutzte seine Chance und strahlte fast durchgehend Sicherheit aus. Der Lohn: Er steht nicht nur am Sonntag im Absteiger-Duell bei Schalke 04 erneut im Berliner Tor, sondern auch danach.