Trotz gegenteiliger Ankündigung im Sommer: Augsburg verlängert mit Gouweleeuw

Jeffrey Gouweleeuw bleibt dem FC Augsburg auch über das Saisonende hinaus erhalten. Wie der Verein am Freitagmorgen mitteilte, erhält der 32-Jährige einen neuen Kontrakt - dabei hatte der damalige Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter vor gut einem halben Jahr noch das Gegenteil angekündigt.

Die zweitmeisten Bundesliga-Einsätze in der Historie des FC Augsburg (209), langjähriger Kapitän und unter dem neuen Coach Jess Thorup ein fester Bestandteil in der Abwehrkette: Jeffrey Gouweleeuw ist schon seit Jahren ein wichtiger Bestandteil der Fuggerstädter - und bleibt es auch weiterhin.

Am Freitagmorgen vermeldete der Tabellenzwölfte der Bundesliga die Vertragsverlängerung mit dem 32-jährigen Innenverteidiger. Gouweleeuw erhält ein neues Arbeitspapier, das bis Sommer 2025 läuft und eine Option auf ein weiteres Jahr enthält. Sein ursprünglicher Vertrag wäre nach der aktuellen Saison ausgelaufen.

"Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich mich beim FCA und mit meiner Familie hier in Augsburg sehr wohl fühle", wird Gouweleeuw in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Nach offenen und konstruktiven Gesprächen in den letzten Wochen und Monaten freue ich mich, dass wir uns auf die Vertragsverlängerung verständigen konnten und ich weiterhin ein Teil der FCA-Familie sein kann."

Gouweleeuw unter Thorup fester Bestandteil der Viererkette

Dass es so kommen wird, hatte sich vor gut einem halben Jahr nicht unbedingt angekündigt. Im Gegenteil. Gouweleeuw gab im Sommer die Kapitänsbinde ab, der damalige Trainer Enrico Maaßen ernannte Ermedin Demirovic zum neuen Spielführer. Zudem erklärte damals Stefan Reuter, bis September 2023 als Sport-Geschäftsführer im Amt: "Die Saisonanalyse hat ergeben, dass wir eine neue Struktur und Hierarchie wollen. Deswegen haben wir Jeff frühzeitig mitgeteilt, dass sein 2024 auslaufender Vertrag nicht verlängert wird."

Zu Saisonbeginn fiel Gouweleeuw zudem aufgrund einer Fuß-OP aus, nach seiner Rückkehr und unter dem neuen Cheftrainer Jess Thorup wurde er aber wieder fester Bestandteil der Mannschaft. Insgesamt kommt er in der laufenden Saison auf 14 Einsätze, 13 Mal stand er dabei in der Startelf, und eine kicker-Durchschnittsnote von 3,46.

"Jeff hat in der Hinrunde mit konstant sehr guten Leistungen dazu beigetragen, dass sich das Team stabilisieren konnte und unsere Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht hat", meint deshalb auch FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic, der im September die Aufgaben von Reuter übernommen hatte. "Jeff soll auch in Zukunft ein wichtiger Eckpfeiler unserer Mannschaft sein. Er wird mit seiner Erfahrung und als Persönlichkeit auf und neben dem Platz weiterhin eine große Stütze für jüngere Spieler sein."