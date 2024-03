Trotz "Game Changer": BVB sah laut Terzic "richtig gut aus"

Die Rote Karte gegen Marcel Sabitzer hatte das Dortmunder Spiel an der Weser grundlegend verändert. Und doch fuhren die Westfalen den wichtigen Dreier vor harten Wochen ein - was laut Edin Terzic auch mit einer Simulation zu tun hatte.

Unmittelbar nach seiner Rückkehr an die Weser - offizielle Verabschiedung unmittelbar vor Spielbeginn und ein Dankeslauf in Richtung der SVW-Fans inklusive - wusste Niclas Füllkrug: "Das war heute definitiv kein einfaches Spiel."

Im Gespräch mit Sky nach dem intensiven, am Ende mit langer und harter Abwehrarbeit erarbeiteten 2:1-Erfolg, der Borussia Dortmund zugleich auf Champions-League-Rang vier gehalten hatte, ergänzte der an diesem Abend zumeist abgemeldete Ex-Bremer: "Wir haben es glaube ich bis zur Roten Karte fast so gut gespielt, wie man nur spielen kann. Denn dass es hier in Bremen nie leicht ist, ist klar - das weiß ich am allerbesten. Wir haben bis dahin viel Ruhe bewahrt und den Gegner laufen lassen."

"In der zweiten Halbzeit ging es dann natürlich nur darum, das Ergebnis zu verwalten. Und das haben die Jungs am Ende gut gemacht." Lediglich beim 1:2-Anschluss der Grün-Weißen durch Justin Njinmah war die BVB-Abwehr einmal komplett ausgehebelt worden.

Das ist für Füllkrug "das Wichtigste"

Und so durfte der langjährige Werderaner Füllkrug mit seinen Kollegen einen Dreier mit in seine neue Heimat nehmen - nicht ohne seine alte Liebe dabei zu verschweigen: "Ich habe mich gefreut, verabschiedet zu werden - das ist für mich etwas Besonderes. Der Verein ist etwas Besonderes - und wird es für mich auch immer bleiben. Ich hab mich deswegen sehr auf das Spiel gefreut."

Doch der Nationalspieler habe auch Dortmund schätzen und lieben gelernt: "Ich genieße es schon sehr, für den BVB zu spielen und habe mich sehr daran gewöhnt, das gelbe Trikot zu tragen." Und auch wenn das an diesem 26. Bundesliga-Spieltag "kein Highlight-Spiel von mir" war, zeigte sich Füllkrug glücklich. Denn weit mehr als eine eigene Top-Performance wog für ihn die Leistung als geschlossene schwarz-gelbe Einheit: "Wir haben es heute als Mannschaft gemacht - und das ist viel wichtiger."

"Wir haben häufig diese Unterzahlsituationen trainiert"

Doch warum genau klappte es mit dem zweiten Auswärtssieg in Folge - gerade in Verbindung mit der glatt Roten Karte für Marcel Sabitzer kurz vor Ende der ersten Hälfte beim Stand von 2:0 für die Westfalen nach den Toren von Donyell Malen und Jadon Sancho?

Das konnte ja eigentlich nur Trainer Edin Terzic beantworten - und tat das auch: "Kurz vor der Halbzeit gab es den 'Game Changer', das muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben bis dahin das Spiel kontrolliert und 2:0 geführt." Die Vergangenheit hat Fußballfans gelehrt, dass ein Platzverweis die Statik eines Spiels komplett verändern und Punkte kosten kann. Doch nicht beim BVB in Bremen an diesem Samstagabend. Warum? Training!

Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, dürfen wir nicht mehr viel liegenlassen. Edin Terzic

"Wir haben in den letzten Wochen häufig diese Unterzahlsituationen trainiert, damit wir diese Drucksituationen simulieren - und das sah richtig gut aus, etwa im Acht-gegen-zehn", gewährte Terzic Einblicke in die tagtägliche Arbeit. Deshalb zeigte sich der Dortmunder Trainer letztlich auch zufrieden mit der Spielweise seiner Schützlinge in Abschnitt zwei, etwa die Bremer Dreierkette mit Füllkrug oder Joker Karim Adeyemi konsequent angelaufen und beim Aufbau gestört zu haben.

Auch die Abwehrleistung insgesamt rang dem Coach ein Kompliment ab: "Wir haben sie sehr lange von unserem Tor weggehalten." Und nur das eine Gegentor zugelassen, was zum Sieg und der Bestätigung von Bundesliga-Rang vier reichte.

"Wir nehmen drei Punkte mit, wie auch letzte Woche (2:0 bei Union Berlin; Anm. d. Red.)", so Terzic abschließend und mit weiser Voraussicht auf das anstehende Programm mit den Partien gegen Eindhoven im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals (Mittwoch, 21 Uhr, LIVE! bei kicker - Hinspiel 1:1), gegen Eintracht Frankfurt am nächsten Sonntag (17.30 Uhr), bei Bayern München nach der Länderspielpause (30. März) und weiteren noch anstehenden schweren Duellen mit Stuttgart, Leverkusen sowie Leipzig.

"Wir haben jetzt zwei extrem schwere Auswärtsspiele bestritten und wollen daran anknüpfen. Denn wir haben insgesamt in dieser Saison zu viele Punkte liegengelassen, zu viele Spiele unentschieden gespielt - und wir wissen: Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, dürfen wir nicht mehr viel liegenlassen. Da darf uns nicht mehr viel passieren."