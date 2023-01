Trotz "Fussel im Diopter": Voigt läuft im Massenstart auf Platz fünf

Vanessa Voigt hat für die personell geschwächten Biathletinnen zum Abschluss des Heim-Weltcups in Ruhpolding ein Topergebnis im Massenstart knapp verpasst.

Die 25-Jährige kam in Abwesenheit von Denise Herrmann-Wick im Massenstart über 12,5 Kilometer als beste Deutsche auf Rang fünf, trotz Problemen mit der Waffe beim Anschießen unterliefen ihr beim Sieg der Französin Julia Simon lediglich zwei Fehler. Für die Thüringerin war es das zweitbeste Saison-Ergebnis, 35 Sekunden fehlten aufs Stockerl.

Zweite wurde Einzelgewinnerin Lisa Vittozzi (1/+2,6 Sekunden) aus Italien. Rang drei ging an die Französin Anais Chevalier-Bouchet (1/+6,7 Sekunden). Sophia Schneider musste sich nach acht Strafrunden mit dem letzten Platz im Feld der 30 Starterinnen zufriedengeben.

"Die Zuschauer haben einen echt beflügelt", sagte Voigt in der ARD. Die Probleme mit der Waffe seien "ein Nervenzirkus" gewesen. "Es war wie so eine kleine Fussel in meinem Diopter und die habe ich nicht rausgekriegt. Ich war so fertig mit den Nerven, aber die Trainer haben mich beruhigt."

Herrmann-Wick denkt nur an die WM

Herrmann-Wick, die am Samstag noch mit Anna Weidel, Voigt und Schneider Rang zwei in der Staffel geholt hatte, verzichtete auf einen Start. Die 34-jährige Sächsin fühlte sich "nach den intensiven Belastungen der vergangenen Tage nicht zu 100 Prozent fit", wie der Deutsche Skiverband mitteilte. Mit Blick auf die Heim-WM in Oberhof (8. bis 19. Februar) sollte "nach Rücksprache mit Trainern und Teamarzt kein Risiko durch eine weitere Wettkampfbelastung eingegangen werden". Herrmann-Wick wird noch am Sonntag weiter zum nächsten Weltcup ins italienische Antholz reisen. Auch die noch leicht angeschlagene Weidel trat nicht an.

