Trotz Fünf-Punkte-Rückstand: In Lippstadt wird keiner nervös

Gleich sieben sieglose Spiele in Folge bringt der SV Lippstadt mit in die Winterpause. Doch der zu einer "Einheit gewordene" junge Kader gibt den Verantwortlichen noch Hoffnung. Außerdem steht die Rückkehr dreier potenzieller Stammspieler bevor.

Der letzte Eindruck des Fußballjahres 2023 ist beim SV Lippstadt 08 "ein bitterer", so der Sportliche Leiter Dirk Brökelmann im Gespräch mit dem kicker. Da das Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten FC Wegberg-Beeck auch im zweiten Anlauf nicht ausgetragen werden konnte, war die frustrierende Last-Minute-Niederlage bei Aufstiegsanwärter Alemannia Aachen (1:2) der letzte Auftritt des Teams von Trainer Felix Bechtold vor der Winterpause. "Wir hätten daher schon sehr gerne noch einmal gespielt", so Brökelmann.

Zumal der SVL ein ganz ähnliches Erlebnis schon zuvor durch einen späten Gegentreffer im Derby gegen den SC Wiedenbrück (1:1) erlitten hatte, dabei aber zumindest noch einen Zähler eingefahren hatte. "In diesen Situationen hat sich jeweils ein wenig unsere Unerfahrenheit bemerkbar gemacht", so der 50-jährige Sport-Chef mit Blick auf die späten Nackenschläge im Jahresendspurt. "Wir haben uns aber ganz bewusst dafür entschieden, auf junge Spieler zu setzen. Mit unserer Kaderstruktur würden wir die Standards einer U 23 erfüllen. Dieser Weg passt zu uns als Verein."

"Oft auf Augenhöhe"

Gerade die Entwicklung, die einige Spieler bislang genommen haben, stimmt Brökelmann für die zweite Saisonhälfte aber auch optimistisch. "Aus der Ansammlung vieler talentierter Jungs, die zum Teil ihre ersten Schritte in der Regionalliga machen, ist eine Einheit geworden. Das hat auch das Spiel in Aachen gezeigt", betont der langjährige Sportliche Leiter: "Mit der Ausnahme der Findungsphase in den ersten Wochen waren wir ganz häufig mindestens auf Augenhöhe." Fakt ist aber auch: Mit gerade einmal 13 Punkten auf dem Konto überwintert das Team auf dem vorletzten Tabellenplatz.

In der am 2. Januar beginnenden Vorbereitung will der SV Lippstadt 08 den Grundstein legen, dass sich die gesteigerte Leistung noch mehr bei der Punktausbeute bemerkbar macht. Schließlich muss das Team von Trainer Felix Bechtold in den verbleibenden 17 Begegnungen fünf Zähler Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz aufholen, um auch in der kommenden Saison in der Regionalliga West an den Start gehen zu können. Gleich dem ersten Ligaspiel des neuen Jahres am 27. Januar gegen Schlusslicht SSVg Velbert kommt eine erhebliche Bedeutung zu. Ein Heimsieg im Kellerduell ist fast schon Pflicht, um näher an die Konkurrenz heranzukommen und zusätzliche Hoffnung zu schöpfen.

Zusammenhalt als Faktor

"Wir haben in der aktuellen personellen Konstellation schon einige Täler gemeinsam durchschritten", sieht Dirk Brökelmann im eingespielten Team mit Trainer Felix Bechtold und Präsident Thilo Altmann einen Pluspunkt im Kampf um den Klassenverbleib. "Man weiß, wie jeder arbeitet und man kann sich aufeinander verlassen. Alle ziehen an einem Strang", betont er. Dazu zählt inzwischen auch wieder der Aufsichtsrat, der Anfang September zwischenzeitlich geschlossen zurückgetreten war, nach einem "klärenden Gespräch" mit Altmann jedoch mittlerweile wieder im Amt ist und sich weiter für den Klub engagiert.

Ebenfalls positiv: Pünktlich zum Auftakt im neuen Jahr werden die Langzeitverletzten Maximilian Fischer (nach Kreuzbandriss) und Wladimir Wagner (Sprunggelenk) auf dem Trainingsplatz zurückerwartet. Bei Lewin D'Hone (ebenfalls Kreuzbandriss) dauert es voraussichtlich noch bis Ende Februar. "Alle drei sind potenzielle Stammspieler", freut sich Brökelmann auf weitere Qualität im Abstiegskampf.