Trotz frühem 3:0: Warum Philipp erst in der Nachspielzeit kam

Bereits nach 59 Minuten lag der SV Werder Bremen gegen den VfL Bochum mit 3:0 vorn. Dennoch wechselte Trainer Ole Werner erst verhältnismäßig spät - und erklärte im Nachgang auch, wieso.

Die Skepsis hatte ihre Berechtigung, denn sie rührte von einem Ereignis in der Bundesliga, das ja gerade erst vier Wochen zurückliegt. Auch da lag der VfL Bochum in einem Auswärtsspiel früh deutlich zurück, 0:3 nach 28 Minuten gar beim 1. FSV Mainz 05, 0:4 dann nach 57 Minuten. Doch innerhalb von drei Minuten kamen die Bochumer dann doch noch mal heran, verkürzten in der 70. sowie 72. Minute auf 2:4 - und "so eine Situation willst du einfach nicht haben", sagte Ole Werner, wenn wie am Samstag in Bremen "alles ganz gut funktioniert".

Auch seine Mannschaft hatte nach 59 Minuten mit drei Treffern in Front gelegen - und den 3:0-Heimsieg letztlich auch souverän ins Ziel gebracht. Sein Gefühl, den Ausgang nicht unnötig zu riskieren, sei letztlich ein Grund für den Werder-Coach gewesen, "deshalb nicht so früh gewechselt" zu haben. Erst nach 77 Minuten kam Romano Schmid für Niklas Schmidt ins Spiel. Anschließend gingen noch zwei Doppelwechsel in der 82. Minuten sowie in der Nachspielzeit über die Bühne.

Werners "schwierige Entscheidung"

Nicht gerade viel Spielpraxis für die Bremer Reservisten in einem vermeintlich frühzeitig entschiedenen Spiel gegen zudem vollkommen harmlose Bochumer. Insbesondere bei den erst nach der regulären Spielzeit eingewechselten Fabio Chiarodia und Maximilian Philipp handelt es sich dabei ja um ein nicht unrelevantes Thema. Das 17-jährige Abwehr-Toptalent etwa besitzt eine Ausstiegsklausel, die sich an seinen Einsatzzeiten orientiert - je weniger er spielt, desto vergleichsweise niedriger würde eine Ablösesumme im Sommer. Auch klar ist wiederum, dass Werder als Aufsteiger in der Defensive zunächst andere Prioritäten setzt und Werner dort auf gestandene Verteidiger vertraut.

Und dass Philipp nicht früher ins Spiel kam, erklärte Bremens Trainer auch mit der vorherigen Hereinnahme von Schmid: "Von Romano haben wir uns erhofft, dass er als sehr quirliger und wuseliger Spieler es sowohl im Aufnehmen von zweiten Bällen sehr gut macht - und dass er auch nach vorne einen anderen Tempowechsel reinbringen kann." Werner sprach dabei von einer "schwierigen Entscheidung", man hätte auch Philipp bringen können, sagte er.

Philipp bislang ohne Werder-Bindung

Bislang hatte der vom VfL Wolfsburg für die Rückrunde ausgeliehene Philipp in seinen zwei Teilzeiteinsätzen über 19 und 23 Minuten gegen Borussia Dortmund und bei Eintracht Frankfurt für Werder ohne jede Bindung agiert - allerdings waren die beiden verdienten 0:2-Niederlagen auch undankbare Bewährungsproben. Ohne Spielpraxis, die dem 28-Jährigen schon in Wolfsburg gefehlt hatte, bleibt Philipp jedenfalls auch in Bremen vorerst noch kein Faktor.