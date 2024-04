Trotz Final-Führung von Fnatic: G2 gewinnt den LEC Spring Split

Das Trophäenkabinett von G2 ist um ein LEC-Schild reicher. Am Wochenende gewann das Team aus Berlin auch den zweiten Split der laufenden Spielzeit.

Dabei hatte es in der Regular Season noch ausgesehen, als ob es zumindest kurzzeitig eine Wachablösung im europäischen League-of-Legends-eSport geben könnte. Gleich vier Teams waren mit identischer Bilanz an der Spitze der Tabelle gelandet und in die Play-offs eingezogen. Darunter mit Team Vitality und Fnatic auch zwei Organisationen, die den letztjährigen Finals-Champion hatten schlagen können, der zudem überraschend gegen Rogue unterlag.

Fast makelloser Finaleinzug

Rechtzeitig zum "Heimspiel" in der Berliner Riot Games Arena lief G2 allerdings wieder zur Höchstform auf. Im Viertelfinale und Halbfinale des Upper Bracket jeweils mit 2:0 kurzen Prozess gemacht, gab der Worlds-Dauergast erst im dritten Match ein Einzelspiel ab. Auch der zwischenzeitliche Ausgleich von Team BDS im Best-of-Five brachte die Mannschaft um den deutschen Toplaner Sergen 'BrokenBlade' Celik jedoch nicht aus dem Konzept. Mit einem souveränen 3:1 nach Spielen sicherte sich G2 die zweite Titel-Chance nach dem siegreichen Winter Split Ende Januar.

Gegner im Endspiel war die britische Organisation Fnatic. Im Halbfinale des Upper Bracket scheiterte das Quintett noch mit 0:2 an G2, sicherte sich die Chance auf Revanche allerdings im Lower Bracket - per spektakulärem Comeback gegen BDS. 0:2 lag das ehemalige Team von 'Rekkles' bereits zurück, zauberte dann aber einen Reverse Sweep aufs Parkett und legte so das spektakulärste Match der Play-offs hin.

Nach Traumcomeback: 'Caps' zieht Fnatic den Stecker

Zunächst sah es im erneuten Aufeinandertreffen mit G2 so aus, als ob die Briten um den auffälligen Support Hyeon-Taek 'Noah' Oh den Schwung aus ihrem Husarenstück mitnehmen könnten. Mit 1:0 ging das Team in Führung, ehe G2 den Schalter umlegte und sich keine Blöße mehr gab. Drei Spiele in Serie sicherte sich die Organisation und gewann das Best-of-Five angeführt von MVP Rasmus 'Caps' Winther mit 3:1.

Die Qualifikation für das Mid-Season Invitational und die LEC Finals (30. August bis 1. September in der Olympiahalle München) hatte sich G2 bereits durch den Winter Split gesichert, strich aber weitere 40.000 Euro Preisgeld ein. Noch lange nicht genug für den Dominator des europäischen LoL-eSports: "2/4", twitterten Celik und Jungler Martin 'Yike' Sundelin unisono nach dem Titel und versahen ihre Posts mit einem Pokal-Emoji. Die Konkurrenz darf sich also trotz steigender Temperaturen auch beim Summer Split und den Season Finals warm anziehen.