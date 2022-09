Trotz "Fight": Schalke hadert mit Unachtsamkeiten beim Gegentor

Fast 80 Minuten hielt der FC Schalke 04 im Revierderby in Dortmund die Null. Doch ein unachtsamer Moment genügte, um das Duell mit dem ungeliebten Nachbarn erneut zu verlieren.

Ein wenig fühlten sich die Schalker nach Spielende beim 0:1 in Dortmund wohl so wie der BVB wenige Tage zuvor nach der 1:2-Niederlage bei Manchester City in der Champions League. Über weite Strecken hatten die Königsblauen defensiv eine gute Vorstellung geliefert, standen am Ende aber dennoch mit leeren Händen da. "Wir haben ein sehr intensives Spiel und einen Fight geliefert. In der ersten Halbzeit hatten wir auch mit dem Ball immer wieder Phasen, in denen wir den Gegner in Bewegung bekommen konnten. Wir haben sehr wuchtig und konzentriert verteidigt. Im Laufe des Spiels wurde der Druck größer, das kann man nicht ganz verhindern", analysierte so auch Frank Kramer.

"Haben nicht sauber genug gespielt"

Nach vorne aber ging fast nichts bei den Gelsenkirchenern. Der eingewechselte Kenan Karaman hatte bereits tief in der zweiten Hälfte den einzigen klaren Abschluss für S04 innerhalb des Sechzehners, den Nationalspieler Nico Schlotterbeck allerdings entschärfte. "Wir haben bei eigenem Ballbesitz nicht sauber genug gespielt, um mehr Nadelstiche zu setzen", meinte der Schalker Coach.

Und in einem entscheidenden Moment passte dann auch die ansonsten sehr solide defensive Abwehrzentrale nicht auf. "In der Situation, die zum Gegentor geführt hat, haben wir nicht präzise genug verteidigt. Wir haben die Flanke nicht verhindert und im Sechzehner den Spieler nicht aufgenommen", beschrieb Kramer das spielentscheidende 1:0 des BVB von Youssoufa Moukoko in der 79. Minute.

Starker Schwolow: "Ergebnis sehr bitter"

Obwohl auch Dortmunds Coach Edin Terzic die Schalker dafür lobte, "sehr diszipliniert und intensiv verteidigt" zu haben, blieb Schalke damit zum fünften Mal nacheinander im Derby ohne eigenen Treffer (bei vier Niederlagen in Folge und einem 0:0). Und so haderte auch Keeper Alexander Schwolow, der vor dem Rückstand einige Male pariert hatte, auf der Webseite der Gelsenkirchener: "Das Ergebnis ist sehr bitter. In der zweiten Halbzeit waren wir ein Stück weit zu passiv, haben uns zu weit hinten hineindrängen lassen."

Ähnlich sah es Tom Krauß. "Wir haben fast 80 Minuten lang die Null gehalten und dann in einer Situation nicht aufgepasst. Dann verlierst du solch ein Spiel, denn die Dortmunder haben eine große Qualität." Eine Aussage, die ähnlich klang, wie die der Dortmunder am Mittwoch nach der Partie in Manchester.