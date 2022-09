Trotz Fehlstart: Leonhardt will Rost Zeit geben

Der Stuhl von Timo Rost wackelt. Nach sieben Spieltagen ist Erzgebirge Aue Tabellenletzter. Doch Präsident Helge Leonhardt gibt dem Coach noch eine Chance.

Will vorerst mit Timo Rost an der Seitenlinie weitermachen: Aues Präsident Helge Leonhradt. IMAGO/Picture Point

19. September 2021: Nach drei Remis und vier Niederlagen entlässt Aue in der 2. Liga Trainer Aleksey Shpilevski. 2. September 2022: Kurioserweise weist Aue eine Liga tiefer nach sieben Spielen exakt die gleiche Bilanz auf: drei Unentschieden, vier Pleiten. Und diesmal? Herrscht Ruhe. Timo Rost bleibt Trainer - vorerst.

Der Trainerstuhl in Aue hatte seit dem Abgang von Kultcoach Gerd Schädlich im Dezember 2007 stets nur drei Beine. Er wackelte bereits, bevor ein neuer Übungsleiter dort überhaupt Platz genommen hatte. Allein während der Präsidentschaft von Helge Leonhardt, die vor exakt acht Jahren begann, waren es zehn Trainer. Sie kamen und gingen schnell - einige aber auch freiwillig. Die Zündschnur im Gebirge ist kurz. Mit dem Geld, was in all den Jahren verbrannt wurde, hätten Topspieler geholt werden können.

Keiner rechnete in Aue mit einem solchen Fehlstart

Diesmal herrscht erst einmal Ruhe. Vor der Saison war die Euphorie groß, das gleiche Kunststück hinzulegen, wie nach dem Abstieg 2015. Da ging es gleich wieder hoch in die 2. Bundesliga. Nicht einer der Verantwortlichen hatte mit diesem eklatanten Fehlstart gerechnet, trotzdem verfällt keiner in Aktionismus. Schon nach dem 0:1 gegen Dresden war Leonhardt still. "Einfach weitermachen", sagte er nur. Nach dem 1:2 in Essen am Freitag rechneten viele mit einer Standpauke des 63-Jährigen - oder eben einer erneuten Korrektur auf dem Trainerstuhl.

Wir befinden uns in einem Umbruch und müssen diese Spielzeit als das begreifen, was sie ist: ein Übergangsjahr. Aue-Präsident Helge Leonhardt

Aber vermutlich hat er gelernt oder zumindest nach sieben Partien eingesehen: Es geht nicht mehr darum, aufzusteigen. Es geht darum, sich zu festigen, die Liga zu halten, dem Trainer Zeit zu geben. "Ich erwarte, dass alle die Ruhe bewahren und sauber weiterarbeiten. Mannschaft sowie Trainer genießen mein Vertrauen", erklärte Leonhardt gegenüber der Chemnitzer Morgenpost. "Wir befinden uns in einem Umbruch und müssen diese Spielzeit als das begreifen, was sie ist: ein Übergangsjahr."

An Rost wird also nicht gerüttelt. Doch auch der Coach weiß, sollte er am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) auch das Derby gegen Zwickau verlieren, wird selbst Leonhardt nicht mehr ruhig bleiben. Die Rivalität der Teams ist seit gut fünf Jahrzehnten extrem. Mit einer Pleite sind Rosts Tage gezählt.