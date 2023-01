Trotz Extrapunkt-Horror: Cowboys halten an Kicker Maher fest

Die Dallas Cowboys hatten zum Abschluss der Wild Card Round allen Grund zur Freude. Etwa dank einer herausragenden Vorstellung von Quarterback Dak Prescott wurden die Tampa Bay Buccaneers um NFL-Legende Tom Brady hochkant mit 31:14 aus dem Wettbewerb geschmissen. Einen texanischen Leidgeplagten gab es aber.

Seit dem Jahr 1932 und damit seit genau 16.207 (!) Wettkämpfen innerhalb der National Football League (Regular Season plus Play-offs) hatte es laut dem "Elias Sports Bureau" einen solchen Fall noch nicht gegeben. Und zwar, dass ein Kicker gleich vier Extrapunkte verschießt.

Das war in der Nacht von Montag auf Dienstag allerdings der Fall, als die Dallas Cowboys mit 31:14 bei den Tampa Bay Buccaneers gewannen. Kicker Brett Maher (33), der in der Spielzeit 29 von 32 Field Goals sowie 50 von 53 Extrapunktversuchen verwandelt hatte, schoss viermal in Folge vorbei - und trieb sich selbst, vielen Cowboys-Fans und auch seinem Spielmacher Prescott Entsetzen in die Gesichter.

"Wir werden mit ihm weitermachen"

Nicht auszuschließen war deshalb eine Entlassung, die es bei Fehlern von Kicker allein in jüngerer Vergangenheit schon oft gegeben hatte. Bei den Cowboys allerdings ist das Vertrauen weiterhin da, wie inzwischen bekannt ist.

"Er weiß, dass er den Ball durch die Torstangen bringen muss", sagte Dallas' Head Coach Mike McCarthy, meinte mit Blick auf die Hauptrunde aber auch: "Er war super produktiv und konstant für uns." Deshalb halte die gesamte Organisation an Maher fest. Man erhoffe sich nun vielmehr eine klare Antwort beim bevorstehenden Auftritt in der Divisional Round bei den San Francisco 49ers, wo der Kicker am besten eine Quote von 100 Prozent liefern soll. "Wir werden mit ihm weitermachen", bestätigte McCarthy nochmals.