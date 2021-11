Trotz etlicher Ausfälle: Kaiserslautern will sich "nicht aus dem Tritt bringen lassen"

Der 1. FC Kaiserslautern hatte unter der Woche einen Corona-Ausbruch zu beklagen. Den vor der Länderspielpause gestarteten Höhenflug wollen die Roten Teufel trotz der kritischen personellen Situation fortsetzen.

Am Mittwochnachmittag bestätigte der 1. FCK eine vorangegangene kicker-Meldung: Im Team wurden bei einer Testreihe mehrere positive Corona-Befunde ermittelt. Zudem haben sich noch weitere Spieler einen grippalen Infekt zugezogen.

Acht Spieler sind erkrankt - Klingenburg fraglich, Ciftci eine Option

Am Freitag auf der Pressekonferenz zum Spiel am Samstag gegen den SV Wehen Wiesbaden (14 Uhr, LIVE! bei kicker) nannte Pressesprecher Stefan Roßkopf nun die Namen von acht Spielern, hinter denen wegen einer Erkrankung noch ein Fragezeichen steht: Neben Stammkeeper Matheo Raab sind dies die Verteidiger Philipp Hercher und Kevin Kraus, die Mittelfeldspieler Felix Götze, Jean Zimmer und Hendrick Zuck sowie die beiden Angreifer Lorenz Otto und Muhammed Kiprit. Wer von ihnen sich mit dem Coronavirus infiziert hat und wer "nur" erkältet ist, wurde von Roßkopf nicht benannt. Auch, welche von den genannten Spielern eventuell doch noch in den Kader rutschen könnten, wurde nicht thematisiert. Immerhin geht es allen erkrankten Profis den Umständen entsprechend gut. Zudem ist ein Einsatz von René Klingenburg (nach Muskelfaserriss) noch offen, Simon Stehle fehlt weiterhin wegen seiner Rotsperre. Immerhin trainierte Hikmet Ciftci erstmals seit seiner Muskelverletzung wieder eine komplette Woche mit und stellt somit eine Option dar.

Trotz der prekären personellen Situation will Coach Marco Antwerpen den vor der Länderspielpause gestarteten Höhenflug fortsetzen. "Wir werden morgen eine Mannschaft auf den Platz bringen, die in der Lage ist, Wehen Wiesbaden zu schlagen", kündigte Antwerpen an: "Und das wird auch unser Ziel sein", ließ er trotz des Corona-Ausbruchs und den vielen personellen Fragezeichen keine Gedanken an eine Schwächung an sich heran: "Wir wollen uns davon jetzt nicht aus dem Tritt bringen lassen."

Antwerpen: "Fühlen uns gut eingestellt auf den Gegner"

Allerdings stellt sich mit dem SV Wehen Wiesbaden ein unangenehmer Gegner auf dem Betzenberg vor, die Hessen sind mit 16 Punkten das auswärtsstärkste Team der Liga. Und haben mit Markus Kauczinski zudem einen neuen Trainer, der erstmals in der Liga für den SVWW an der Seitenlinie stehen wird. " Er habe bereits viele Informationen über Kauczinski und dessen Spielidee eingeholt, berichtete Antwerpen: "Und wir haben auch das Pokalspiel von Wiesbaden (0:1 im Landespokal bei Hessenligist Türk Gücü Friedberg; d. Red.) gesehen und fühlen uns gut eingestellt auf den Gegner", sagte Antwerpen.

Vor dem direkten Duell liegen beide Teams mit je 22 Punkten gleichauf, der Relegationsrang drei ist nur zwei Zähler entfernt. Mit einem Sieg könnte der Druck auf die Aufstiegsränge also aufrechterhalten oder sogar erhöht werden.