Trotz ersten Gegentoren: Saarbrückens "Schritt in die richtige Richtung"

In den ersten fünf Partien kassierte der 1. FC Saarbrücken keinen Gegentreffer. Obwohl die Serie in Osnabrück riss und der FCS erneut ohne Sieg blieb, war Trainer Uwe Koschinat nicht unzufrieden.

470 reguläre Spielminuten waren in der Drittliga-Saison vergangen, als Daniel Batz erstmals den Ball aus dem eigenen Netz holen mussten. Beim 2:2 in Osnabrück gelang es Marc Heider, den FCS-Schlussmann zum zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer zu bezwingen. "Wenn du fünf Spiele zu Null spielst, tut es natürlich weh, wenn du zwei kassierst", zeigte sich Richard Neudecker enttäuscht. Für den Torhüter selbst war es weniger schlimm, dass die Serie brach: "Ich spiele nicht für Rekorde, sondern für Punkte", erläuterte der 31-Jährige.

Exorbitant hohen Beitrag zu einem fantastischen Drittliga-Spiel geleistet. Uwe Koschinat

Ebenfalls eine gänzlich andere Gefühlslage als Neudecker hatte nach dem Unentschieden Uwe Koschinat: "Ich glaube, wir haben einen exorbitant hohen Beitrag zu einem fantastischen Drittliga-Spiel geleistet", so der FCS-Coach, der nicht nach den "Krümeln" suchen wolle, gegenüber "MagentaSport".

Batz verhindert erste Niederlage

Vor allem die Offensivabteilung zeigte sich im Gegensatz zu den Remis in Ingolstadt und gegen Aue wieder etwas kreativer und erspielte Torchancen, sodass auch ein Sieg möglich gewesen wäre. "Es war eher ein Schritt in die richtige Richtung als ein Rückschritt", erkannte auch Koschinat die Leistungssteigerung. Allerdings hatten die Saarbrücker in Osnabrück auch Glück, nicht die erste Saisonniederlage hinnehmen zu müssen: "Wir konnten spät noch das 3:2 machen. Aber wir müssen auch sagen: Wir brauchten Glück und einen guten Torwart, um nicht 2:3 hinten zu liegen", erläuterte Saarbrückens Coach.

So war es also wieder Batz, der seine Mannschaft trotz der gerissenen Ohne-Gegentor-Serie vor einer Niederlage bewahrte. Seine Leistung honorierte auch der kicker mit der Berufung in die Elf des Spieltags. Nun gilt für den FCS die Entwicklung aus dem Spiel in Niedersachsen am Montag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Tabellennachbar Wehen Wiesbaden weiter fortzusetzen, um endlich wieder dreifach zu punkten.