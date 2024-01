Trotz erneuter Cowboys-Blamage: McCarthy darf in Dallas weitermachen

Die Dallas Cowboys machen mit Mike McCarthy als Head Coach weiter. Wie Besitzer Jerry Jones am Mittwoch bekanntgab, wird der 60-Jährige trotz des erneut frühen Scheiterns in den Play-offs in seine fünfte Saison auf dem Posten gehen.

Sagt auch 2024 in Dallas die Spielzüge an: Head Coach Mike McCarthy. Getty Images

In den Play-offs hatte es ein bitteres Déjà-vu-Erlebnis für die Cowboys gegeben: Auf eine abermals starke Regular Season (zum dritten Mal in Folge 12-5) folgte erneut das frühe Aus am Wildcard-Wochenende. Nach der 32:48-Heimniederlage gegen die Green Bay Packers wurde naturgemäß auch über die Zukunft von McCarthy (Vertrag bis 2025) als Head Coach von "America’s Team" spekuliert, vielfach Konsequenzen gefordert. Diesen Spekulationen setzte Teambesitzer Jerry Jones am Mittwochabend ein Ende.

"Ich glaube, das dieses Team sehr eng verbunden und in der Lage ist, unsere hohen Ziele zu erreichen. Und der größte Schritt nach vorne wird für uns mit Mike McCarthy als Head Coach möglich sein", erklärte Jones in einer Mitteilung, nachdem er zuvor Gespräche mit McCarthy und den Spielern geführt hatte. Es werde allen nützen, an den Fortschritt, den das Team unter McCarthy gemacht habe, mit diesem als Head Coach anzuknüpfen.

"Während wir alle enttäuscht über das Ergebnis vom Sonntag und mit unserer Play-off-Bilanz sind, unterstütze ich Coach McCarthy zu 100 Prozent", meinte Jones. Der mittlerweile 82 Jahre alte Besitzer der Cowboys hatte McCarthy 2020 engagiert, um endlich wieder den Super Bowl nach Texas zu holen - erstmals seit 1995.

In der Regular Season top, in den Play-offs flop

Und während die Regular-Season-Bilanz unter McCarthy sich mehr als sehen lassen kann (42-25, zwei NFC-East-Titel), enttäuschte sein Team in den Play-offs über alle Maßen. Der Sieg bei den Tampa Bay Buccaneers in der Wildcard-Runde 2022, in Tom Bradys letztem Spiel als NFL-Quarterback, ist der bislang einzige Postseason-Erfolg unter McCarthy. Dazu setzte es zwei Niederlagen gegen die San Francisco 49ers und eben das Debakel gegen die Packers am vergangenen Sonntag.

Die Cowboys sind das erste Team der Super-Bowl-Ära, das in drei Spielzeiten in Folge zwölf Spiele gewinnt, aber es trotzdem nicht einmal ins Championship-Game geschafft hat. Dennoch hat Jones weiterhin die Hoffnung, mit McCarthy schaffen zu können, was diesem mit Green Bay 2010 (in Dallas!) gelang: den Super Bowl gewinnen.

Quarterback Prescott geht in das letzte Vertragsjahr

In der kommenden Saison wird es nicht nur für McCarthy in Dallas um alles gehen. Quarterback Dak Prescott geht in das letzte Jahr seines hochdotierten Vertrags, der 2024 mit satten 59,4 Millionen US-Dollar (zweithöchster Wert in der NFL) auf den Salary Cap der Cowboys schlägt. Führt Prescott das Team kommende Saison - seiner neunten als Starting Quarterback - endlich auch in den Play-offs zum Erfolg, dürfte für ihn in Dallas ein erneuter Zahltag anstehen. Aber wohl auch nur dann.