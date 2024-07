Trotz erneutem Satzverlust: Alcaraz bleibt auf Kurs Titelverteidigung

Carlos Alcaraz hat sich im laufenden Turnier immer wieder überraschend schwergetan, das war im Viertelfinale gegen Tommy Paul nicht anders - und dennoch ist der Spanier nach einem 5:7, 6:4, 6:2, 6:2 im Halbfinale und weiter auf Kurs Titelverteidigung.

Dass sich Tommy Paul in guter Form befindet, wurde nicht erst im ersten Satz deutlich. Der Amerikaner hatte im Vorfeld von Wimbledon das 500er Turnier in London gewonnen und war auch im All England Club weitgehend souverän geblieben. Erstmals stand der Weltranglisten-13. im Viertelfinale des wichtigsten Rasenturniers der Welt.

In diesem kassierte er zwar gegen den klar favorisierten Carlos Alcaraz das frühe Break, doch danach legte er so richtig los. Der 27-Jährige profitierte aber auch von einer ungewohnten Aufschlagschwäche des Spaniers, der den Durchgang letztlich auch per Break mit 5:7 abgab.

Alcaraz wendet das Blatt

Der 21 Jahre alte Alcaraz legte dann auch in Durchgang zwei einen Stotterstart hin, kassierte direkt das Break und lag 0:2 zurück. Danach aber folgte die Wende: Auf einmal hatte Alcaraz seinen Aufschlag wiedergefunden und blies zur Aufholjagd. Diese gelang, auch aufgrund von neun Winnern, fünf Assen und zwei Doppelfehlern von Paul.

Satz drei startete dann direkt mal mit drei Breaks in Serie, ehe der nun viel konstanter spielende Weltranglistendritte sich entscheidend absetzte und den Durchgang letztlich klar mit 6:2 gewann. Paul konnte im weiteren Verlauf mit dem Iberer nicht wirklich mithalten und kassierte abermals das frühe Break zum 1:3 - es war bereits der 25. Breakball, den Alcaraz in diesem Match hatte.

Der 21-Jährige, der bis dato eine ausgeglichene Bilanz gegen Paul hatte (2:2), ließ sich den 5:7, 6:4, 6:2, 6:2-Sieg nicht mehr nehmen und trifft im Halbfinale nun auf Daniil Medvedev, der in fünf Sätzen für das durchaus überraschende Aus des Weltranglistenersten Jannik Sinner gesorgt hatte.