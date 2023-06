Trotz erlaubter Stehplätze: Union spielt Königsklasse wohl im Olympiastadion

Nicht nur über den neuen Kader machen sich die Verantwortlichen von Union Berlin große Gedanken. Sondern auch darum, wo der Klub in der kommenden Saison seine Champions-League-Spiele austragen wird. Diese Frage scheint nun geklärt.

Die UEFA wollte am Mittwoch darüber entscheiden, ob Stehplätze in den internationalen Wettbewerben wie Europa League oder Champions League weiter erlaubt sind. Laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" erwägt der Verband die Verlängerung des Pilotenprojekts. Demnach dürfte Union Berlin theoretisch im Stadion An der Alten Försterei seine Partien in der Königsklasse austragen. So wie es in der abgelaufenen Spielzeit in der Europa League der Fall gewesen ist.

Aber laut einem Bericht der "Bild" werden die Eisernen unabhängig von der Verlängerung des Konzepts in das Olympiastadion umziehen. Die Auflagen (Medien, Sponsoren, VIPs) seien wohl so hoch, dass sie nicht in Köpenick zu stemmen sind. Die Zuschauerkapazität würde dadurch nochmals weiter schrumpfen. Der Verein teilte bisher nur mit, dass noch keine Entscheidung gefallen sei. Jüngst sagte Unions Präsident Dirk Zingler noch, "dass wir die Karten, die wir selbst verteilen können, erheblich reduzieren müssten. Wir können für die Alte Försterei noch nicht mal ein theoretisches Angebot machen, dass jedes Mitglied ein Spiel besuchen kann."

Es winken 1,5 Millionen Euro mehr Einnahmen

Das Olympiastadion dagegen erfüllt alle Auflagen, zudem würden sich die Köpenicker über mehr Einnahmen freuen können. Die eigene und ausverkaufte Försterei bringt laut dem Boulevardblatt rund 500.000 Euro pro Partie, in Charlottenburg winken pro Königsklasse-Partie rund zwei Millionen Euro. Eine offizielle Bestätigung des Vereins, dass die Gruppenspiele der Champions League im Olympiastadion ausgetragen werden, steht noch aus - ist aber in den nächsten Tagen wohl zu erwarten.