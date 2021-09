Trotz Erlaubnis: Eintracht gibt Stehplätze noch nicht frei

Eintracht Frankfurt dürfte gegen den 1. FC Köln vor bis zu 31.000 Fans spielen, hat sich aber dagegen entschieden - und nennt Gründe.

Wenn Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den 1. FC Köln empfängt, sind wie schon in den letzten Heimspielen maximal 25.000 Zuschauer zugelassen, allesamt Sitzplätze. Gegen eine Erhöhung der Kapazität entschied sich allerdings diesmal die Eintracht selbst.

Denn: Nach Klubangaben hatte das Gesundheitsamt Frankfurt am Dienstag eine Genehmigung für 31.000 Zuschauer in Aussicht gestellt; erstmals seit dem 4. März 2019, seit über zweieinhalb Jahren also, hätte die SGE wieder alle Stehplatzbereiche mit voller Kapazität freigeben dürfen.

"Auch eine Frage der Geschlossenheit"

Der Knackpunkt: Sowohl im Heim- als auch im Gästebereich hätte auf den Stehplätzen die 2G-Regelung zum Einsatz kommen müssen, nicht geimpfte oder genesene, sondern "nur" getestete Fans wären hier also außen vor gewesen. Deshalb entschied sich die Eintracht gegen diese Option mit 31.000 Zuschauern.

"Wir hatten bei aller Freude über den nächsten Kapazitätsschritt gehofft, die Genehmigung zumindest für einen Grundstock an Getesteten auch in einem vollausgelasteten Stehplatzbereich zu erhalten", so Eintracht-Justiziar Philipp Reschke. "Für einen Großteil unserer organisierten Fanszene ist die Rückkehr zur Normalität auch eine Frage der Geschlossenheit. Daher kann es auch für uns nur ein zentrales Ziel sein, die Zulassung von Getesteten in Stehplatzblöcken zu erreichen."

Außerdem sei "ein Einzelverkauf der Stehplatztickets im freien Verkauf ab Freitag schlicht nicht darstellbar".