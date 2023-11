Trotz erfolgreichem Salar-Debüt: Altglienicke und das Problem mit der Trainer-Lizenz

"Sehr stolz" war Murat Salar nach seinem Pflichtspieldebütsieg am Spielfeldrand der VSG Altglienicke. Dabei hatte er einen großen Anteil, denn er wechselte den Sieg selbst ein. Im Januar könnte das Engagement allerdings schon wieder vorbei sein, doch Salar glaubt an eine "Lösung".

Die Hände wurden zu zwei Fäusten in den Berliner Abendhimmel gestreckt. Als erstes jubelte Murat Salar, neuer Trainer der VSG Altglienicke, nach Abpfiff mit Offensivakteur Akaki Gogia (31). Im Anschluss des 2:1-Debütsieges im Nachholspiel am Dienstagabend gegen den Chemnitzer FC folgten weitere Spieler und sein Trainerteam um die "Co’s" Torsten Mattuschka (43) sowie Dan Twardzik (32), ehe der VSG-Coach seinem Team im Kreis zu den drei Punkten gratulierte. "Die Jungs haben alles in die Waagschale geworfen. Ich bin sehr stolz", so Salar nach seinem Premierenerfolg für die Berliner in der Regionalliga Nordost.

Joker stechen

Dabei hatte der 46-Jährige seinen maßgeblichen Anteil daran. Nach dem frühen Rückstand (9. Spielminute), die aus einer Ecke resultierte, die der Chemnitzer Tobias Müller zum 1:0 verwertete, drehten die Gastgeber durch die beiden Einwechselspieler Anthony Roczen (74.) und Robert Deziel (90.+2) noch spät die Partie. Der erste Sieg nach zuvor zwei Niederlagen in Serie, inklusive Trainerwechsel von Karsten Heine (68) über die Interimslösung Mattuschka zu Salar. "Es war ein intensives Spiel", sagt der neue VSG-Coach, der ähnlich wie seine Spieler auf dem Rasen des Berliner Jahnsportparks auch neben dem Feld in der Coaching Zone aktiv war. "Das ist meine Art des Coachings. Ich lebe gerne das Spiel."

Denn der gebürtige Hildesheimer, der vor seinem Wechsel zur VSG zuletzt für den NOFV-Nord-Oberligisten Charlottenburger FC Hertha 06 arbeitete, war ständig mit den eigenen Akteuren im Austausch, versuchte immer wieder "den Jungs Energie zu geben und sie auf dem Platz zu unterstützen", so Salar. Inklusive eines Testspiels gegen Zweitligist Hertha BSC (0:4) hatte Salar knapp eine Trainingswoche Zeit, seine neue Mannschaft wieder in die Spur zu bekommen und aufzurichten. "Wir hatten sofort einen Plan ausgearbeitet, den die Mannschaft so schnell wie möglich verstehen sollte", sagt der VSG-Trainer. Nach dem Traumeinstand mit drei Punkten wartet auf Salar, der nach kicker-Informationen einen Vertrag bis Juni 2024 unterschrieben haben soll, nun am Sonntag gegen den FC Carl Zeiss Jena die nächste Aufgabe.

Wir werden eine Lösung finden. Murat Salar (46) über seine fehlende A-Lizenz

Lizenzprobleme im Januar?

Doch, ob der neue VSG-Trainer auch tatsächlich bis zum Saisonende auf der Bank sitzen wird, ist offen. Denn Salar ist nur in Besitz der DFB-Jugend-Elite-Lizenz und ist damit gemäß den Statuten des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) nicht berechtigt, einen Regionalligisten zu trainieren. Dafür ist mindestens die A-Lizenz nötig. Das ist in Paragraph vier, Punkt sechs unter Absatz A der Durchführungsbestimmungen zur Regionalliga Nordost der Herren festgeschrieben. Das gleiche Problem haben auch die beiden Co-Trainer, die jeweils die B-Lizenz haben. Eine Sondergenehmigung für Salar vom NOFV, darüber tagte Anfang der Woche der Spielausschuss, soll dem Vernehmen nach nur bis Mitte Januar laufen. Spätestens danach muss der Verein einen Trainer mit nötiger Lizenz präsentieren. "Wir werden eine Lösung finden", so Salar, während Marco Schröder, Fußball-Abteilungsleiter bei der VSG, sagt: "Wir haben das Schreiben vom Verband erst am Dienstag erhalten, arbeiten jetzt an einer Lösung."