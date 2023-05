Trotz Entwarnung bei Zagadou: Hoeneß zieht zwei Talente hoch

Vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag mit Bayer Leverkusen gibt Sebastian Hoeneß im Fall des angeschlagenen Dan-Axel Zagadou zwar Entwarnung, dennoch geht Stuttgarts Trainer auf Nummer sicher und lässt zwei Talente mittrainieren.

Zagadou hatte die gestrige Trainingseinheit vorzeitig wegen Knieproblemen abgebrochen und dadurch Sorgen bei den Verantwortlichen ausgelöst. Heute gibt Hoeneß allerdings erst einmal Entwarnung. "Daxo hat immer wieder mit der Patellasehne Probleme. Das ist gestern wieder aufgebrochen. Heute hat er aber wieder trainiert", erklärt der Cheftrainer der Schwaben, der jedoch auf einen Einsatz des für Blessuren immer wieder anfälligen Innenverteidigers gegen Bayer Leverkusen am kommenden Sonntag setzt. "Ich gehe davon aus, dass ein Ausfall kein Thema ist."

Dagegen muss der am morgigen Freitag in sein 41. Lebensjahr startende Coach auf einen anderen Stammspieler in der Abwehr verzichten: Konstantinos Mavropanos leidet weiterhin an einem Einriss der Muskelmembrane im rechten Unterschenkel, den er sich am vorletzten Spieltag beim 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach zugezogen hat. Der Heilungsverlauf sei zwar "gut, aber für Sonntag ist er keine Option". Dass der griechische Nationalspieler den Status des Reha-Patienten bald wieder verlässt, sei allerdings abzusehen. "Ich bin vorsichtig optimistisch, dass er gegen Mainz vielleicht eine Option sein kann."

Bazzoli und Reinhardt trainieren bei den Profis

Dennoch will Hoeneß nichts dem Zufall überlassen. Mit U-21-Spieler Luca Bazzoli (22) und U-19-Talent Peter Reinhardt (18) bat Hoeneß zwei Defensivleute aus dem hauseigenen Unterbau in dieser Woche zum Training der Profis. "Wir sind hinten quantitativ recht dünn besetzt", erklärt Stuttgarts Chefcoach mit Blick auf den zuletzt beim 1:2 bei Hertha BSC gelbgesperrt fehlenden "Sechser" Atakan Karazor und den mit Magenproblemen angeschlagenen Innenverteidiger Waldemar Anton. Für alle Fälle saß Bazzoli, der auch schon unter Ex-Trainer Pellegrino Matarazzo bei den Profis anklopfen durfte, in der Hauptstadt bereits auf der Bank. Angesichts des kleinen Fragezeichens hinter Zagadous Einsatzbereitschaft habe Hoeneß mit dem Deutsch-Italiener und Reinhardt, der in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld beheimatet ist, "die zwei Jungs dazugenommen, die am nächsten dran sind, die am weitesten sind, sollten wir reagieren müssen".

Hoeneß hat den Nachwuchs im Blick

Die Tür aus der VfB-Akademie zu den Bundesligaprofis soll durchlässig sein und auch bleiben. "Grundsätzlich habe ich immer den Blick auf dem Nachwuchs", sagt Hoeneß, der bei der Partie der U 19 in der zweite Gruppenphase der Sonderspielrunde am Mittwoch gegen den Hamburger SV (Endstand 3:3) unter den Zuschauern weilte. Die Verpflichtung, den eigenen Nachwuchs zu fördern, ist dem Chefcoach, der 1999 mit der B-Jugend der Schwaben Deutscher Meister wurde, sehr bewusst. "Jetzt geht es aber erstrangig darum, die Klasse zu halten."