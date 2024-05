Trotz "Enttäuschung": HFC holt Vujanic vom Stadt-Nachbarn zurück

Der Hallesche FC hat Luka Vujanic vom Oberligisten VfL Halle 96 verpflichtet. Dort kam der 20-jährige Mittelstürmer in der laufenden Saison auf 7 Treffer in 23 Einsätzen. Mit dem Wechsel innerhalb der Stadtgrenzen betritt Vujanic bestens bekanntes Terrain, denn bis 2023 war er noch im Nachwuchs des HFC aktiv. Dort freut man sich auf die Rückkehr: "Bekannt ist Luka Vujanic für seine Schnelligkeit, sein Tempodribbling und seine ständige Bewegung auch ohne Ball. Zuletzt zeichnete er sich als Mittelstürmer durch einen guten Abschluss aus, kann aber auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden", heißt es in einer Meldung. Dort lässt auch der neue Sportdirektor Daniel Meyer durchblicken, dass er nicht mit allen Entscheidungen seiner Voränger einverstanden ist: "Luka entstammt unserer Nachwuchsabteilung und hat als größtes Talent seines Jahrgangs im vergangenen Sommer fast die gesamte Vorbereitung der Drittliga-Mannschaft absolviert und dabei einen guten Eindruck hinterlassen. Für viele unverständlich wurde er dann vor dem Saisonstart ohne Vertragsangebot aussortiert." Abschließend erklärt Meyer: "Wir freuen uns, dass er sich trotz der Enttäuschung im Vorjahr zu uns bekannt hat."