Trotz enttäuschender Saison: Bamberg verlängert mit Trainer Amiel

Brose Bamberg hat den Vertrag mit Trainer Oren Amiel um zwei Jahre verlängert. Die zweite Saison sei aber an die Erfüllung sportlicher Ziele geknüpft, wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte.

Der ehemalige Serienmeister aus Oberfranken hatte in der abgelaufenen Saison den Einzug in die Play-offs erstmals seit Langem verpasst und belegte nach der Hauptrunde einen enttäuschenden zehnten Rang. "Wir werden hart dafür arbeiten, dass wir in der neuen Saison in der Brose Arena guten Basketball sehen können, der uns alle miteinander emotional verbindet", äußerte sich Amiel in der Vereinsmitteilung.

Während Assistenztrainer Maté Jakab eine neue Herausforderung sucht, stehen Arne Woltmann, Roberto Molina Romero und Stefan Weissenböck dem Coach zur Seite. Welche sportlichen Ziele nach der ersten Saison erreicht werden müssen, dass auch das zweite Jahr des Vertrages in Kraft tritt, teilte der Verein nicht mit.

Bamberg will aus Fehlern lernen

"In jeder Sportorganisation ist Kontinuität ein sehr hohes und schwieriges Ziel, nachdem es oftmals leichter ist, mit einem Wechsel eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen - insbesondere dann, wenn die Ergebnisse einer Saison nicht zufriedenstellend waren", kommentierte Geschäftsführer Philipp Höhn und begründet: "Jedoch sind wir überzeugt davon, dass sich Kontinuität umso mehr auszahlen kann, insofern man aus Fehlern lernt und gleichzeitig weiß, dass es auf der persönlichen Ebene passt."

Erst vor einer Woche hatte Bamberg seine finanzielle Zukunft gesichert. Als neuer Alleingesellschafter wurde die Schraner-Group aus Erlangen, die im Bereich Brandmeldetechnik und Unternehmensentwicklung arbeitet, gefunden. Zuvor war bekannt geworden, dass der namensgebende Autozulieferer Brose seine Rolle als Alleingesellschafter des oberfränkischen Vereins zum Saisonende aufgeben wird.