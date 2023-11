Trotz EM-Ticket: Tschechiens Nationaltrainer tritt nach Spielende zurück

Die tschechische Nationalmannschaft hat sich am Montagabend mit einem 3:0 gegen die Republik Moldau für die Europameisterschaft im nächsten Sommer in Deutschland qualifiziert. Nach Abpfiff sorgte Trainer Jaroslav Silhavy mit seinem Rücktritt allerdings für einen Paukenschlag.

Im entscheidenden Spiel um den zweiten Platz in Gruppe E hielt Tschechien dem Druck stand. Nach dem verdienten 3:0 über die Republik Moldau erklärte Nationaltrainer Jaroslav Silhavy jedoch, dass er von eben jenem Druck genug habe und seinen Posten deswegen zur Verfügung stelle.

Ein Paukenschlag nach dem gelösten EM-Ticket für die Endrunde im Nachbarland. Silhavy, mittlerweile 62 Jahre alt, habe nicht mehr die Kraft, um als Coach in Tschechien weiterzumachen. Eine Kurzschlussreaktion nach dem letzten Gruppenspiel war es in jedem Fall nicht. "Obwohl wir jetzt glücklich sind, haben meine Kollegen und ich vor dem Spiel entschieden, dass wir nicht weitermachen werden", erklärte Silhavy.

Der Druck, der auf uns lastete, war manchmal so groß, dass ich ihn gar nicht verstanden habe. Jaroslav Silhavy

Im tschechischen Fernsehen gab er vor großem Publikum Einblick in sein Seelenleben. "Der Druck, der auf uns lastete, war manchmal so groß, dass ich ihn gar nicht verstanden habe", gestand Silhavy offen ein. "Das ist auch der Grund für die Entscheidung." Verbandspräsident Petr Fousek habe er unmittelbar nach der Partie von seiner Entscheidung in Kenntnis gesetzt.

Positive Bilanz als Nationaltrainer

Unmittelbar vor dem Gruppenfinale gegen die Republik Moldau hatte Silhavy durchgreifen müssen: Aus disziplinarischen Gründen wurden Vladimir Coufal, Jakub Brabec und Jan Kuchta aus dem Kader gestrichen. Das Trio soll in einem Nachtklub in der Innenstadt von Olmütz gesehen worden sein.

Die EM-Qualifikation generell war für Silhavy mit Höhen und Tiefen verbunden gewesen. Dem euphorisierenden 3:1 zum Auftakt gegen Polen folgten beispielsweise weniger überzeugende Auftritte in Albanien (0:3) oder gegen Färöer (1:0). Über drei Jahre betreute Silhavy die tschechische Nationalmannschaft, die in 56 Spielen unter seiner Führung 26-mal gewann, zehnmal unentschieden spielte und 20-mal verlor.