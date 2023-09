Trotz "ekliger Verhältnisse": Bestnote für SGD-Matchwinner Drljaca

Am Ende wurde es eng für Dynamo Dresden in Lübeck, doch Torwart Stefan Drljaca rettete der SGD mit einer klasse Leistung den Sieg und die Tabellenführung.

Lübecks Trainer Lukas Pfeiffer fand es "absurd", dass seine Mannschaft beim 0:1 gegen Dynamo kein Tor gemacht hatte. SGD-Coach Markus Anfang wusste am Ende sicherlich, wem er das zu verdanken hatte: Stefan Drljaca. Der brachte die Stürmer des Gastgebers zur Verzweiflung und machte auch die besten VfB-Chancen zunichte.

Wäre es nach Anfang gegangen, hätte Drljaca in der letzten halben Stunde gar nicht in die Hauptrolle schlüpfen müssen, denn sein Team versäumte es, frühzeitig alles klarzumachen. "Wir hätten uns das viel einfacher machen können", so der Dynamo-Trainer bei "MagentaSport", sein Team hätte "das zweite und dritte Tor machen" müssen. Denn, so ist sich Anfang sicher, "dann spielst du das Spiel hier runter."

So musste Drljaca über sich hinauswachsen, um den fünften Sieg des Aufstiegsfavoriten im sechsten Saisonspiel unter Dach und Fach zu bringen. "Es war ein wahnsinniger Tag für mich", erklärte der 24-jährige Schlussmann. Zum Spieler des Tages im kicker hat es nicht ganz gereicht, weil auch Mael Corboz vom SC Verl beim 3:2 seines Klubs in Duisburg eine herausragende Leistung ablieferte. Drljaca wird dies egal sein, schließlich hat er mit seinem Auftritt Dynamo die Tabellenführung gerettet.

"Es waren eklige Verhältnisse gegen eine ekelhaft spielende Mannschaft", konstatierte er nach der Partie an der Lohmühle. Ekelhaft gut fand dann aber wohl Lübeck die Leistung von Drljaca, der mit der kicker-Note 1,0 belohnt wurde.

Drljacas 1,0 im Sachsenderby

Die kicker-Note 1,0? Übrigens nichts Neues für Drljaca. In der vergangenen Spielzeit durfte er sich einmal über die Bestnote freuen, als er beim 1:0 von Dynamo gegen Erzgebirge Aue nicht zu bezwingen war. Am kommenden Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird der Schlussmann wieder gefragt sein, denn dann geht das erste Sachsenderby dieser Saison über die Bühne. Die SGD empfängt Aue zum Gipfeltreffen, der Tabellenführer erwartet den noch ungeschlagenen Verfolger.