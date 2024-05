Trotz drückender Überlegenheit: BW Linz stolpert im Aufstiegsrennen

Durch die 0:1-Niederlage gegen Horn droht Spitzenreiter Blau-Weiß Linz am Wochenende der Verlust der Tabellenführung in der 2. Liga.

Spitzenreiter Blau-Weiß Linz hat im Aufstiegsrennen der 2. Liga trotz langer Überzahl und drückender Überlegenheit gegen den SV Horn gepatzt. Die Oberösterreicher mussten sich am Freitag auch wegen eines verschossenen Elfmeters in der Nachspielzeit mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Die Verfolger SKN St. Pölten und GAK (beide 53 Punkte) können mit einem Sieg am Wochenende an den Linzern vorbeiziehen, die zwei Spiele vor Schluss weiter 55 Zähler am Konto haben.

Der GAK ist am Samstag (14.30 Uhr) gegen die zweite Mannschaft von Rapid gefordert, St. Pölten muss am Sonntagvormittag (10.30 Uhr) beim Kapfenberger SV antreten. Für den Tabellenvierten Horn avancierte Joker Haris Ismailcebioglu nach einem Konter per Heber (87.) zum Matchwinner. Kurz nach dem Seitenwechsel hatte Horn-Tormann Matteo Hotop nach einem Foul gegen Ronivaldo die Rote Karte gesehen (47.). In der 94. Minute vergab Michael Brandner für die Blau-Weißen einen Handelfmeter.

"So unglaublich kann Fußball sein, es sollte heute nicht sein. Wir haben unglaublich viele Torchancen vorgefunden und es richtig gut gemacht. Aber am Ende zählen die Tore. Es ist extrem bitter, aber es gehört manchmal dazu", sagte BW-Trainer Gerald Scheiblehner im "ORF". Zuvor scheiterten die Linzer, bei denen Torjäger Ronivaldo verletzt ausgewechselt werden musste, mit einer Vielzahl an Chancen. Am Ende standen 19:3-Torschüsse aufseiten der Gastgeber.

Heißer Abstiegskampf

Etwas Drama gab es auch im Kampf gegen den Abstieg. Die Young Violets mussten sich nach einem späten Gegentreffer beim SKU Amstetten mit einem 2:2 (1:0) begnügen und bleiben damit Tabellenschlusslicht. Ein umstrittener indirekter Freistoß von Stefan Feiertag aus etwa fünf Metern brachte den Niederösterreichern in der 92. Minute den Punktgewinn. Für die "Jungveilchen" hatte zuvor Anouar El Moukhantir zweimal (16., 69.) zur Führung getroffen, Feiertag war bereits nach 66. Minuten per Elfmeter der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen. Der Austrianer Armand Smrcka sah zudem Gelb-Rot (87.).



Die Vienna feierte bei der Admira einen 1:0-Erfolg, Liefering drehte das Spiel gegen den SV Lafnitz mit drei Toren innerhalb von drei Minuten und gewann 3:1. Dornbirn und der FAC trennten sich torlos.