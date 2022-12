Trotz drei Interceptions: Mahomes sorgt für Staunen - Wilson erleidet Gehirnerschütterung

Die Kansas City Chiefs fahren den 14. Sieg in Folge gegen die Denver Broncos ein, müssen dabei am Ende aber nochmal zittern. Einmal mehr sorgt Patrick Mahomes dabei für ungläubiges Staunen.

Wie ein Point Guard in der NBA: Patrick Mahomes zeigte in Denver mal wieder sein Improvisationstalent. Getty Images

Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes leistete sich vor mehr als 70.000 Zuschauern in Denver gleich drei Interceptions, sorgte mit einem mit links von unten geworfenen No-Look-Pass - sonst eher in der NBA zu sehen -, den Running Back Jerick McKinnon zu einem seiner zwei Touchdowns nutzte, aber für ungläubiges Staunen. Mahomes warf für 352 Yards und drei Touchdowns.

In Mile High sah beim Stand von 27:0 für die Chiefs alles nach einem klaren Erfolg aus, ehe die Broncos mit drei Touchdowns in dreieinhalb Spielminuten wieder zurückkamen. Fast das komplette Schlussviertel musste Denver dann allerdings ohne Quarterback Russell Wilson auskommen, der bei einem harten Hit kurz vor der Endzone eine Gehirnerschütterung erlitt.

Back-Up Brett Rypien warf zwar einen Touchdownpass auf Receiver Jerry Jeudy, der den Ball dreimal in der Endzone fing. Doch als Chiefs-Cornerback L'Jarius Sneed einen ebenfalls für Jeudy gedachten Pass 4:20 Minuten vor dem Ende abfing, war die Aufholjagd der Broncos gestoppt. Das 34:28 bedeute für die Chiefs den 14. Sieg in Folge gegen den Division-Rivalen.

Starke Chargers halten Miami nieder - Enges Play-off-Rennen in der AFC

Dafür, dass Kansas City (10:3) Platz 1 in der AFC West noch nicht (ganz) sicher hat, sorgten die Los Angeles Chargers (7:6) durch einen 23:17-Erfolg gegen die Miami Dolphins. Quarterback Justin Herbert brachte 39 (von 51) Pässe (Karriere-Höchstwert) für 367 Yards und einen Touchdown an den Mann, die personell gebeutelte Chargers-Defense hielt die Dolphins-Offensive um Tua Tagovailoa (nur 10 von 28 Pässen erfolgreich!) und dessen Star-Receiver Tyreek Hill (2 TD) so gut es ging in Schach.

Die Chargers hätten im engen Rennen der AFC ein Play-off-Ticket als Siebter derzeit gerade so sicher, könnten allerdings am Montagabend noch von den New England Patriots (6:6) verdrängt werden.

In der NFC setzte es für Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers am Sonntag eine ganz bittere Niederlage in San Francisco.